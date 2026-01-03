X!

Alev jätab suusatuuri pooleli

Suusatamine
Alvar Johannes Alev
Alvar Johannes Alev Autor/allikas: Matthias Trinkl/Bildbyrån
Suusatamine

Tour de Skil Eesti koondise parimana 32. kohal asunud Alvar Johannes Alev otsustas suusatuuri pooleli jätta.

"Tegelikult oli enne 20 km sõitu treeneriga kokku lepitud, et kui eelmise aasta üldarvestuse 24. kohta ei ole võimalik parandada, siis keskendume pigem täielikult olümpia ettevalmistusele," selgitas Alev katkestamise põhjust Delfile Spordile.

"Mingeid terviseprobleeme mul ei ole. Algne plaan oli tuur lõpuni teha, aga paraku läks esimene 10 km suhteliselt aia taha ning tuli kohe suurem vahe. Hetkel olen küll kokkuvõttes 32. kohal, aga selle sprindi ja viimase lõputõusu jaoks on vahe liiga suur, et kahekümnenda koha algusesse tõusta," tõdes Alev.
"Kahjuks eraldistarte siin enam ei ole ja sprint ülesmäkke ei ole minu jaoks kõige tavapärasem distants."

Eesti hetke parim distantsisõitja jätkab olümpiaks valmistumist Itaalia treeninglaagris. "Kuna olümpiani on ka suhteliselt vähe aega, siis keskendume nüüd täiega laagrile. Plaan A oli küll tuur hästi lõpuni teha, siis oleks laager pisut kannatanud," lisas Alev.

Suusatuur jätkub laupäeval klassikatehnikasprindiga ja lõppeb pühapäeval 10 km vabatehnika ühisstardist mäkketõusuga.

Milano Cortina taliolümpia algavad murdmaasuusatajate jaoks pisut enam kui kuu aja pärast ehk 7. veebruaril.

Toimetaja: Henrik Laever

