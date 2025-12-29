Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40.

MK-sarjas varem kahel korral kolmanda koha teeninud 29-aastane Stenshagen edestas esimest võitu võttes Johannes Hösflot Kläbot 8,9 ja teist koondisekaaslast Emil Iverseni 10,1 sekundiga.

Esimesena jäi pjedestaalilt välja soomlane Iivo Niskanen (+24,3), talle järgnesid rootslane Edvin Anger (+29,3) ning norralased Erik Valnes (+30,7) ning Harald Östberg Amundsen (+34,4).

Martin Himma kaotas Stenshagenile 1.27,5 ja sai 40. koha. 30 parema sekka oleks viinud 12 sekundit parem aeg. Alvar Johannes Alev (+1.46,3) oli 54., Christopher Kalev (+1.57,3) 64. ning Karl Sebastian Dremljuga (+5.55,4) oli 112 finišisse jõudnud mehe seas viimane.

Tour de Ski jätkub aasta viimasel päeval Toblachis 5 km ühisstardist vabatehnikasõiduga, uue aasta esimesel päeval on kavas 20 km jälitussõit.