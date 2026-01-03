X!

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka

{{1767443040000 | amCalendar}}
Martin Himma
Martin Himma Autor/allikas: Maxim Thore/Bildbyrån
Tour de Ski suusatuuri viiendal etapil ei pääsenud ükski eestlane klassikasprindis veerandfinaali. Soomlanna Jasmi Joensuu teenis karjääri esimese individuaalse võidu MK-sarjas.

Esimesena kavas olnud naiste kvalifikatsioonis läbis 1,6 km pikkuse distantsi kõige kiiremini soomlanna Jasmi Joensuu, kes edestas šveitslannat Nadine Fähndrichi 0,74 sekundiga.

Kahele paremale järgnes Rootsi trio Moa Ilar (+2,16), Johanna Hagström (+2,32) ja Moa Lundgren (+2,46). Tuuri üldliider ameeriklanna Jessie Diggins näitas 12. aega (+7,89). Keidy Kaasiku kaotas Joensuule 25,76 sekundit ning sai 52. koha. Kokku sai tulemuse kirja 55 naist.

Meeste eelsõidu parim oli kahesekundilise eduga üldliider Johannes Hosflöt Kläbo. Teiseks tuli itaallane Simone Mocellini (+2,04) ja kolmandaks prantslane Jules Chappaz (+2,28). Martin Himma lõpetas 42. positsioonil (+10,36), edasipääsust jäi tal puudu kaks ja pool sekundit. Christopher Kalev sai 71. koha (+18,75).

Joensuu võitis ka oma veerandfinaali ning sai poolfinaalis teise koha, õhtuses finaalis edestas ta teiseks tulnud šveitslannat Nadine Fähndrichi 0,44 sekundiga. Kolmas oli rootslanna Johanna Hagström. Joensuule on see karjääri esimeseks individuaalseks MK-etapi võiduks, viimati teenis Soome naissprinter esikoha 2013. aastal, kui Liberecis võidutses Mona-Liisa Malvalehto.

Meeste finaalis ei olnud Kläbole vastaseid: norralane otsustas peatõusul kuuenda käigu sisse panna ja lõpusirgel selgelt hoo alla lasta, aga edestas sellegipoolest Jules Chappazi 3,11 sekundiga. Fotofiniši järel läks kolmas koht rootslasele Anton Grahnile (+3,14).

Toimetaja: Henrik Laever

