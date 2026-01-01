Kläbo võitis Tour de Ski jälitussõidu

Tour de Ski neljanda etapina kavas olnud meeste 20 km klassikatehnika jälitussõidu võitis norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas lähimaid konkurente ligi minutiga.

Kläbo läks esimesena rajale 45-sekundilise eduga ja läbis kogu distantsi üksinduses. Juba 4 km vaheajapunktiks oli tema edu kasvanud 58-sekundiliseks.

Teisena jõudis finišisse koondisekaaslane Mattis Stenshagen (+51,1), kes läks rajale viienda mehena. Stenshagenist 8,7 sekundit hiljem lõpetasid rootslane Edvin Anger ja itaallane Federico Pellegrino. Fotofiniš andis kolmanda koha Angerile.

Järgnenud tiheda grupi eesotsas olid norralane Emil Iversen (+1.00,2) ja ameeriklane Gus Schumacher (+1.00,2) ning kaheksa parema hulka jõudsid veel norralane Lars Heggen (+1.00,3) ja austerlane Benjamin Moser (+1.00,8).

Alvar Johannes Alev alustas võistlust 56. kohalt ja tõusis finišiks 32. positsioonile, kaotust võitjale kogunes 3.21,3. Martin Himma sai 48. (+4.10,6) ja Christopher Kalev 52. koha (+4.21,8). Kokku sai tulemuse kirja 92 meest.

Jälitussõidu võiduga astus Kläbo suure sammu viienda Tour de Ski üldvõidu suunas. Reedel on suusatajatel puhkepäev ja laupäeval sõidetakse klassikatehnikasprint.

Naiste 20 km klassikatehnika jälitussõit algab Eesti aja järgi 13.30. Liidrina läheb võistlusele vastu ameeriklanna Jessie Diggins. Eestlasi on stardis neli: Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Kaidy Kaasiku ja Teesi Tuul.