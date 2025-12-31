Uue formaadiga suusasõidu võitis Tour de Ski raames ameeriklane Schumacher

Tour de Ski uuendusliku formaadiga võistluse võitis ameeriklane Gus Schumacher, kes edestas austerlast Benjamin Moserit ja norralast Lars Heggenit.

Vana aasta viimasel päeval oli Tour de Ski kavas 5 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõit, kusjuures suusatajad lubati rajale neljas erinevas stardigrupis. Kõige kiiremaks osutus teine grupp, mille seitse esimest lõpetajat said ühtlasi ka seitse kõige kiiremat aega.

Võitis Schumacher ajaga 9.35,4. 25-aastasele ameeriklasele oli see karjääri teine MK-etapivõit, esimene tuli ülemöödunud hooajal koduses Minneaopilises peetud 10 kilomeetri vabatehnikasõidus.

Vaid 0,2 sekundiga kaotas talle Moser ja 0,6 sekundiga jäi alla parimaks norralaseks osutunud Heggen. Järgnesid Jules Chappaz (Prantsusmaa; +0,7), James Clugnet (Suurbritannia; +0,7), Michal Novak (Tšehhi; +5,4) ja Niilo Moilanen (Soome; +6,0).

Ülejäänud sõitudest oli kiireim esimene, mille võitis norralane Emil Iversen, aga tema lõppaeg oli Schumacherist 7,1 sekundit kehvem ja tähendas kokkuvõttes kõigest kaheksandat kohta.

Johannes Hösflot Kläbo kaotas võitjale 8,6 sekundiga ja tuli 12. kohale.

Eestlastest oli parim esimeses sõidus startinud Martin Himma (34.; +12,5). Alvar Johannes Alev sai 50. (+16,0) ja Christopher Kalev 52. koha (+16,6).

Kokkuvõttes jätkab kindla liidrina Kläbo, kellele järgnevad Heggen (+0.45), Harald Östberg Amundsen (Norra; +0.57) ja Moser (+0.59). Eestlastest on Himma 41. (+2.29), Alev 58. (+3.01) ja Kalev 63. (+3.11).