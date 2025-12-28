X!

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud

Suusatamine
Mariel Merlii Pulles
Mariel Merlii Pulles Autor/allikas: Matthias Trinkl/Bildbyrån
Suusatamine

Eesti murdmaasuusatajad ei pääsenud Toblachis toimuval Tour de Ski esimesel etapil ehk individuaalses vabatehnikasprindis kvalifikatsioonist edasi 30 parema hulka.

Eesti koondislastest oli parim Mariel Merlii Pulles, kes teenis eelsõidus 38. koha, kaotades kiireimat aega näidanud rootslannale Johanna Hagströmile (2.47,58) 9,72 sekundiga.

Viimasena 30 hulka jõudnud prantslanna Margot Tirloy kaotas parimale 7,84 sekundiga ehk Pullesel jäi edasipääsust vajaka pea kaks sekundit.

Teesi Tuul oli 70. (+14,51), Keidy Kaasiku 72. (+15,35) ja Kaidy Kaasiku 80. (+17,86).

Meeste konkurentsis oli nobedaim norralane Johannes Hösflot Kläbo (2.27,15). Parim eestlane Martin Himma sai 43. koha, kaotades talle 7,07 sekundiga. Edasipääsust jäi lahutama 1,71 sekundit.

Karl Sebastian Dremljuga oli 59. (+9,78), Christopher Kalev 93. (+14,62) ja Alvar Johannes Alev 106. (+16,23).

Kuuest etapist koosneb Tour de Ski kestab 4. jaanuarini.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

16:09

Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

15:45

Rootsi suusatajad ei kasuta kõrgmäestikumaske

15:12

Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

14:38

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud

14:08

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

13:42

VIDEO | MM-il kaotuse saanud Carlsen lükkas kaamera eemale

13:10

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

12:24

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

laskesuusatamine

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

jäähoki

13:10

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

27.12

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

freestyle suusatamine

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

kahevõistlus

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

suusatamine

15:45

Rootsi suusatajad ei kasuta kõrgmäestikumaske

14:38

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud

23.12

Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

21.12

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

23.12

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

22.12

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

21.12

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

20.12

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest

iluuisutamine

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

25.12

Leedu sai esimest korda juunioride MM-i korraldusõiguse

23.12

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

mäesuusatamine

27.12

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

27.12

Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

22.12

Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

jääkeegel

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

18.12

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

lumelauasõit

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo