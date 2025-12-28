Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud
Eesti murdmaasuusatajad ei pääsenud Toblachis toimuval Tour de Ski esimesel etapil ehk individuaalses vabatehnikasprindis kvalifikatsioonist edasi 30 parema hulka.
Eesti koondislastest oli parim Mariel Merlii Pulles, kes teenis eelsõidus 38. koha, kaotades kiireimat aega näidanud rootslannale Johanna Hagströmile (2.47,58) 9,72 sekundiga.
Viimasena 30 hulka jõudnud prantslanna Margot Tirloy kaotas parimale 7,84 sekundiga ehk Pullesel jäi edasipääsust vajaka pea kaks sekundit.
Teesi Tuul oli 70. (+14,51), Keidy Kaasiku 72. (+15,35) ja Kaidy Kaasiku 80. (+17,86).
Meeste konkurentsis oli nobedaim norralane Johannes Hösflot Kläbo (2.27,15). Parim eestlane Martin Himma sai 43. koha, kaotades talle 7,07 sekundiga. Edasipääsust jäi lahutama 1,71 sekundit.
Karl Sebastian Dremljuga oli 59. (+9,78), Christopher Kalev 93. (+14,62) ja Alvar Johannes Alev 106. (+16,23).
Kuuest etapist koosneb Tour de Ski kestab 4. jaanuarini.
Toimetaja: Siim Boikov