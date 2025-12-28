Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud

Karl Sebastian Dremljuga oli 59. (+9,78), Christopher Kalev 93. (+14,62) ja Alvar Johannes Alev 106. (+16,23).

Meeste konkurentsis oli nobedaim norralane Johannes Hösflot Kläbo (2.27,15). Parim eestlane Martin Himma sai 43. koha, kaotades talle 7,07 sekundiga. Edasipääsust jäi lahutama 1,71 sekundit.

Teesi Tuul oli 70. (+14,51), Keidy Kaasiku 72. (+15,35) ja Kaidy Kaasiku 80. (+17,86).

Viimasena 30 hulka jõudnud prantslanna Margot Tirloy kaotas parimale 7,84 sekundiga ehk Pullesel jäi edasipääsust vajaka pea kaks sekundit.

Eesti koondislastest oli parim Mariel Merlii Pulles, kes teenis eelsõidus 38. koha, kaotades kiireimat aega näidanud rootslannale Johanna Hagströmile (2.47,58) 9,72 sekundiga.

Eesti murdmaasuusatajad ei pääsenud Toblachis toimuval Tour de Ski esimesel etapil ehk individuaalses vabatehnikasprindis kvalifikatsioonist edasi 30 parema hulka.

