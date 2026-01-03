Vagul ei pääsenud Innsbruckis põhivõistlusele

Vagul hüppas laupäeval 128 meetri mäel 101 meetrit, mis andis talle 78 punkti ning 67 tulemuse kirja saanud mehe konkurentsis 63. koha. Viimasena pääses 50 parema sekka šveitslane Killian Peier, kes hüppas 112 meetrit ja teenis 97,8 punkti.

Kvalifikatsiooni valitsesid austerlased, kes hõivasid lausa neli kõrgeimat kohta. Jan Hörl teenis 128-meetrise hüppe eest 132,5 punkti, Stefan Kraft (127,5 m) sai temast 0,9 punkti vähem ja Stephan Embacher (125 m) kogus 129,4 punkti.

Pärast Innsbrucki pühapäevast põhivõistlust jääb hüppeturneel võistelda Bischofshofenis, seal toimub 142 meetri mäel põhivõistlus teisipäeval.