Hüppeturnee teise etapi võitis Prevc

Prevc hüppas esimeses voorus 143 meetrit ja teenis selle eest 149,3 punkti, mis viis ta liidriks. Ühtlasi oli tegu päeva pikima õhulennuga. Sloveen tegi tugeva soorituse ka teises voorus, kus sai kirja 141 meetri pikkuse hüppe ning saavutas kahe vooru kokkuvõttes võidu 303,1 punktiga.

Teisele kohale tuli austerlane Jan Hörl 287,1 punktiga. Vaid 0,6 punktiga kaotas talle koondisekaaslane Stephan Embacher. Üle 275 punkti kogusid veel jaapanlased Ren Nikaido (284,1) ja Ryoyu Kobayashi (277,8) ning sakslane Felix Hoffmann (275,9).

Prevc on kahe etapi järel turnee üldliider, olles kogunud 619,8 punkti. Hörl kaotab talle teisena 35 punkti. Turnee kolmas osavõistlus toimub pühapäeval Austrias Innsbruckis.