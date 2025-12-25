X!

FIS lisas neutraalsete sportlaste nimekirja viis Venemaa suusatajat

Talisport
Lana Prussakova
Lana Prussakova Autor/allikas: SCANPIX/AP
Talisport

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) tegi jõulukingituse veel kaheksale venelasele, kes lisati neutraalsete sportlaste listi. Nende seas on viis sportlast ja kolm taustajõudu.

Sportlastest lisati nimekirja mäesuusataja Jekaterina Tkatšenko ning freestyle-suusatajad Natalja Šerina, Lana Prussakova, Polina Rjabova ja Darja Meltšjakova. Neist Prussakova võitis 2021. aasta maailmameistrivõistlustel Big Airis hõbeda, 2019. aasta taliuniversiaadil pargisõidus kulla ja 2016. aastal noorte olümpiapäevadel samuti pargisõidus kulla. 2018. aastal osales ta PyeongChangi olümpial, kus sai pargisõidus 14. koha. Rjabova võitis 2021. aastal juunioride MM-il suusakrossis pronksi, samuti suusakrossis võistlev Šerina pääses neutraalsena 2022. aasta Pekingi olümpiale, kus sai 20. koha. Zimbabwes sündinud Tkatšenkol on 2019. aasta taliuniversiaadilt kaks kulda ja üks hõbe.

Uuendatud nimekirja lisatud taustajõududest kaks on mäesuusatamisest ja üks murdmaasuusatamisest.

Ühtekokku on nüüd FIS-i neutraalsete sportlaste nimekirjas 26 venelast ja 20 valgevenelast erinevatelt suusaaladelt, sportlasi on nimekirjas 26.

Detsembri alguses rahuldas rahvusvaheline spordikohus (CAS) Venemaa suusaliidu kaebuse FIS-i peale, öeldes, et agressorriikide sportlased tuleb lubada olümpia kvalifikatsioonivõistlustele ning tingimuste täitmisel ka veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhiste järgi saavad sportlased osaleda võistlustel neutraalsetena, kui nad ei ole avalikult toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse ega ole seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Toimetaja: Maarja Värv

