Raju: heal juhul jõuab Milano olümpiale käputäis Venemaa sportlasi

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsustas, et Venemaa ja Valgevene suusasportlastel tuleb lubada teatud tingimustel osaleda taliolümpiamängudel neutraalsete sportlastena. Eesti olümpiadelegatsiooni juht Martti Raju ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et ta ei usu, et Milano Cortina olümpiale väga palju venelasi võistlema pääseb.

CAS rahuldas Venemaa ja Valgevene suusaliidu kaebuse Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) vastu. See tähendab, et Venemaa ja Valgevene murdmaasuusatajad, lumelaudurid, suusahüppajad freestyle-suusatajad, kahevõistlejad või mäesuusatajad saavad osaleda veebruaris toimuval Milano Cortina taliolümpial neutraalsete sportlastena. Seda juhul, kui need sportlased täidavad konkreetsed kriteeriumid.

Kuidas teie sellest kohtuotsusest aru saate? Kas see tähendab nüüd seda, et lauskeeldude aeg olümpial on läbi, puhtalt Vene passi põhjal ei tohi enam sportlasi olümpialt kõrvale jätta? Need, kes ei ole avalikult toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse, ei ole seotud Vene relvajõududega. Nemad siis tohivad tulevikus neutraalsete sportlastena osaleda?

Jah, ma sain samamoodi aru. Tegelikult venelased vaidlustasid Rahvusvahelise Suusaliidu otsuse ja ma sain aru, et see viide, mille alusel nende suhtes positiivne otsus tehti, oli see, et Rahvusvahelisel Suusaliidul on mingid klauslid oma põhikirjas, et ainult passi või rahvuse järgi ei tohi kedagi diskrimineerida. Aga otsus on tehtud, rahvusvaheline spordiarbitraaž ongi ju loodud selleks, et ta oleks viimane instants spordis, et spordiga seotud isikute vahel toimuvad vaidlused saaks lahendatud. Eks nüüd on kõigepealt näha, mis ja kuidas hakkab seda otsust rakendama FIS ehk mis on tema järgmine samm, aga pretsedendina on ta kindlasti selline, et kui nüüd üks rahvusvaheline alaliit saab ikkagi kaotuse, siis võib arvata, et ka kõikide teiste rahvusvaheliste alaliitude selliste otsuste puhul lähtutakse ilmselt sellisest pretsedendist ja üritatakse neid kõiki vaidlustada. Tõenäoliselt rahvusvahelise alaliidu enda hoob selliseid otsuseid teha on piiratud.

Jah, sest kohtunikud tavatsevad ju oma kohtuotsustes võtta šnitti varasematest kohtuotsustest, vaadata, kuidas varasem kohtupraktika on ehk siis see, mis toimub praegu suusaliidus, võib hakata mõjutama ka teisi spordialasid, miks mitte ka suvealasid?

Suveni on veel piisavalt aega, praegu ei ole isegi veel paika pandud kvalifikatsioonikriteeriumeid. Iga rahvusvaheline alaliit sätestab ju sellised miinimumnõuded, milline peab olema sportlase tase selleks, et olümpial võistelda ja ühtlasi sätestab ka need reeglid, mille alusel üks või teine riik olümpiale sportlaste kohti saab.

Aga nüüd antud kontekstis ehk Milanot silmas pidades, siis ma väga seda küll ei karda, et kõikidel aladel hakkavad venelased järsku olümpiale tulema. Esiteks on päris mitmetel spordialadel juba kvalifikatsioonid lukus ehk sportlaskohad on jagatud. Kui mitu üks või teine riik saab, need on juba selged ja neil ei ole sellisel kujul oma sportlaste arvu sees õhku, et sinna saaks tekkida lisaks kohti, mille siis täidavad jumal teab, mis riigi sportlased.

Ka FIS-i puhul on tegelikult selline veidi erinev olukord, et osadel FIS-i spordialadel – näiteks murdmaasuusatamises – ongi sportlaste arv pisut suurem ja just selle mõttega, et viiakse olümpiale ka nendest riikidest sportlasi, kes tegelikult meie mõistes olümpiataset ei oma, aga kes toovad olümpiale riigilippe ja tänu sellele on olümpial osalevate riikide arv suurem. Kuidas FIS sätestab või peab sätestama selliste erijuhtude lahendamise, et see mahuks nende kvalifikatsioonireeglite sisse… ega see ei ole ka nii lihtne, et mõni Venemaa passiga sportlane või Valgevene passiga sportlane läheb kuskile starti ja ongi automaatselt sportlane olümpial. Esiteks ta peab saama sinna riiki, kus võistlused toimuvad ja seal on veel sada takistust. Ilmselge on see, et ROK mingisugused Venemaa passiga sportlased olümpiale laseb, ta on seal teinud ju juba ka valikuid, ta on sätestanud minu teada iluuisutajaid, kes on kõlbulikud ja kellel on õigus olümpial osaleda. FIS-i puhul see kõik on alles lahtine.

Oletame hüpoteetiliselt, et suvel toimuvad järgmised suveolümpiamängud, kuigi nad tegelikult on 2028. Poolteist aastat tagasi Pariisis otsustas kergejõustikuliit eesotsas Sebastian Coe'ga, et nemad on väga ranged ega lase ühtegi Venemaa sportlast olümpiale. Kui nüüd suvel toimuksid järgmised suveolümpiamängud, ega see kergejõustikuliit vist sama otsust enam teha ei saaks, peavad ikkagi hakkama filtreerima?

Saaks, aga tõenäoliselt see lõpetaks samamoodi rahvusvahelises spordiarbitraažis. Mis klausli alusel rahvusvaheline kergejõustikuliit üritaks neid sealt eemale hoida, see on nende enda otsus. Antud juhul on ikkagi pretsedent see, et mingisuguse passi taha ei saa pugeda ja tõenäosus, et kergejõustikuliit kohtus selle oma otsuse võidaks või õiguse saaks, tundub, et see on juba jah, pigem kahtlane. Seda enam, et rahvusvaheline olümpiakomitee otse vastupidi ju ikkagi üritab neid üksikuid sportlasi sinna olümpiale lasta ja on ikkagi terve rida rahvusvahelisi spordialaliite, kes valivad hirmus täpselt kvalifikatsioonivõistluste toimumiskohti just selle mõttega, et Venemaa või Valgevene passiga sportlased seal osaleda saaksid. Nii et tõenäoliselt see number ei oleks väga suur, aga mingi kogus neid ilmselgelt sinna peale saaks.

Kas Eesti laseb sisse Venemaa passiga sportlasi?

Ei lase, minu teada Venemaa passiga inimene Eestisse viisat ei saa, nii et Eestis toimuvatel võistlustel nad oma punkte korjata ei saaks või siis sooritusi teha ei saaks, küll aga, juhul kui nad omavad mõnes teises riigis elamisluba, näiteks Euroopa Liidus, siis ilmselt nad saaksid ju siin piiride vahel liikuda.

Põhjus, miks ma seda küsin, on see, et kohtuotsus ütleb, et ei tohi enam diskrimineerida passi põhjal. Mis tähendab seda, et Venemaa sportlastel tekib õigustatud ootus, et kui on kõik kriteeriumid täidetud, on õigus saada ükskõik, millisele võistlusele. Eestis toimub pisut rohkem kui aasta pärast laskesuusatamise MM. Kas põhimõtteliselt tähendab see kohtuotsus, et Eesti on valiku ees, kas anda nendele neutraalsetele Venemaa sportlastele viisa või riskida sellega, et võib-olla võetakse üldse see korraldamisõigus ära?

Ei, sellist hirmu küll ei ole. Rahvusvaheline spordiarbitraaž on ju spordisiseste küsimuste lahendamise kohus, see ei ole ju kohustuslik ega siduv ühelegi riigile kui sellisele, kes peaks oma viisarežiimi mingit pidi mugandama vastavalt sellele, mida rahvusvaheline spordiarbitraaž otsustab. Eesti riik jääb ikkagi nendesse reeglitesse, mis ta ise otsustab ja ühe võistluse pärast ei hakka keegi venelastele viisasid andma.

Aga vastupidi, kas võidakse meilt või teistelt riikidelt võtta ära mõni korraldamine, seepärast et lihtsalt seal ei saa korraldada, nad ei lase venelasi sisse?

Jah, ja see muster on mõnel alal reaalselt nähtav, et tehaksegi võistluseid riikides, kus tihtipeale ei ole mingeid piiranguid Venemaa või Valgevene sportlastele või ka kodanikele. Selliseid asju on, aga kuna olümpia kvalifikatsioonireeglid on siiski sellised, et võimalikult välditakse olukorda, kus olümpiale saamine või mittesaamine oleks seotud kas ainult ühe või kahe võistlusega.

Ikkagi üritatakse tekitada olukorda, kus parimate väljaselgitamine oleks kas reitingupõhine või mingi järjepidev taseme näitamine, et välistada kõiki neid riike, kuhu venelased või valgevenelased sisse ei saa. See on ka puhas utoopia. Mõned alaliidud võivad, jah, sihtida võistlusi sellisesse kohta, kus nendel sportlastel on juurdepääs, aga ilmselgelt keegi ei lähtu ju ainult sellest, et eesmärk oleks nende kvalifitseerumine, mitte üldse parimate väljaselgitamine.

Räägime tulevatest taliolümpiamängudest ka. Saan aru, et sinna teoreetiliselt saavad minna osalema kõik Venemaa sportlased, kui nad täidavad mingid konkreetsed kriteeriumid – näiteks nad ei ole avalikult sõda Ukrainas heaks kiitnud, nad ei ole seotud mingite Venemaa relvajõududega. Kes üldse seda kõike kontrollib? Kes nende sotsiaalmeediat läbi kammib?

Seda viimast kontrollib puhtalt Rahvusvaheline Olümpiakomitee, nemad on ise teinud mingisuguse paneeli, kes siis sõelub just seda poolt, mida sa mainisid. Aga palju keerulisem pool on see, et lisaks sellele, kas ta on Vene sõjaväes või ei ole, see, et ta peab võistlustel tõestama, et ta on rahvusvahelise tasemega sportlane ja ühtlasi tooma mingite tulemustega oma riigile koha. See on nüüd see pool, mida kontrollib ikkagi rahvusvaheline spordialaliit ja need reeglid ei ole nii lihtsad, et homsest alates ma nüüd kahe stardiga pääsen olümpiale – kindlasti mitte. Seda kadalippu läbida on palju keerulisem kui seda esimest, mida ROK kontrollib.

Kui räägime suusatajatest või laskesuusatajatest, siis isegi kui neil teoreetiliselt on võimalus osaleda, siis ega vist tegelikult väga palju neid suusatajaid ei ole, kes ei oleks seotud mõne Venemaa julgeolekustruktuuriga?

Seda ma ei tea, aga ma tean seda, et näiteks laskesuusatamises on riikide kvoodid jagatud, neil oma kvalifikatsioonisüsteemis mingisugust õhku sees ei ole, mille alusel siis neid ekstrakohti jagada. Viimased reitingukohad on seotud konkreetselt nimega ja see tähendaks, et see nimi peab hirmkõva tulemust näitama kõikidel tulevastel võistlustel. Ja tõenäosus, et keegi Venemaa sportlane kõikidel nendel võistlustel startima saab, on kaduvväike. Mina pakun, et sinna jõuab heal juhul käputäis sportlasi. Ja kõigele sellele lisaks, ei saa üle ega ümber – Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteed peavad nad ka vastavalt olümpiale üles andma. See ei käi ju kuskilt kolmandat poolt pidi. Mida need üldse seal oma peades mõtlevad, seda ei tea me keegi.

Kui mõtleme Milano peale, millised need spordialad siis on, kus eestlased ka nende Venemaa neutraalsete sportlastega võivad hakata võistlema?

Ma pakun, et need ongi iluuisutamine, kus on mingisugused sportlased juba kõlbulikuks tunnistatud, neile on tehtud ROK-i poolt ka ettepanek. Tõenäosus, et rahvusvaheline uisuliit neid sinna ei lase, on pigem kaduvväike. Ja siis ongi rahvusvahelise suusaliidu alad, kus on veidikene sportlaste kvootides veidi pehmemaid kohti, kus ka tihti mingid eksootilised riigid oma sportlase suudavad ära kvalifitseerida. Aga mingitel teistel aladel… ma südamest kahtlen, et sinna mingit väga laia spektrit venelasi ja valgevenelasi tekib.