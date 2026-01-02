Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

X!

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Kirsty Coventry ütles, et isegi kui sõda Ukrainas lõpeb, ei pääse Venemaa sportlased Milano Cortina taliolümpiale enda lipu all.

Coventry ütles Itaalia ajalehele Corriere della Sera, et isegi kui enne olümpiamängude algust jõutakse Ukraina ja Venemaa vahel rahulepinguni, ei muuda see seda, kuidas pääsevad venelased võistlema.

"Praegu ei muudaks see enam midagi, sest otsus on juba tehtud: Venemaa sportlased saavad võistelda ainult neutraalsete individuaalsportlastena," kinnitas Coventry.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris määras ROK Venemaa ja Valgevene sportlastele ajutise võistluskeelu. Mullu septembris otsustati, et venelased ja valgevenelased pääsevad Milano Cortinasse võistlema üksnes neutraalsete individuaalsportlastena, ilma enda lipu ja hümnita.

Coventry rääkis intervjuus ka sellest, et eesootavad olümpiamängud on heaks õppematerjaliks tulevastele olümpiatele, kuna see muutub üha tavapärasemaks, et olümpiamänge peetakse mitmes linnas, nagu nüüd Itaalia puhul. "Siseneme uudise faasi: uur normaalsus hakkab olema see, et olümpiamänge peetakse üle kogu riigi. Need andmed, mida Itaalias kogume, aitavad meid tulevikus," sõnas ta.

Milano Cortina olümpiamängud algavad ametlikult 6. veebruaril, taliolümpia otseülekandeid vahendavad ERR-i kanalid.

