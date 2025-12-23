FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas esmaspäeval, et kaks Vene suusahüppajat on läbinud taustakontrolli ning lubatakse neutraalsete sportlastena taas rahvusvahelistele võistlustele.

Detsembri alguses selgus, et rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas Venemaa suusaliidu kaebuse FIS-i peale ning agressorriikide sportlased lubatakse veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhiste järgi saavad sportlased osaleda võistlustel neutraalsetena, kui nad ei ole avalikult toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse ja ei ole seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Veidi aega pärast ametlikku teadaannet avaldas FIS nimekirja neutraalsetest sportlastest, kuhu kuulus siis üheksa sportlast - kolm venelast ning kuus valgevenelast. Esmaspäeval lisati sellesse nimekirja veel Vene suusahüppajad Mihhail Nazarov ja Danil Sadrejev.

31-aastane Nazarov on võistles nii 2018. kui 2022. aasta taliolümpial, 22-aastane Sadrejev pälvis 2022. aastal Pekingis segavõistkondlikul võistlusel hõbemedali.

Suusahüpete MK-sari jätkub 29. detsembril Nelja hüppemäe turneega, kus Nazarov ja Sadrejev nüüdsest võistelda tohivad. Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia leiab aset 6. veebruaril.