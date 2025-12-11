X!

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

Laskesuusatamine
Venemaa laskesuusataja Aleksandr Loginov.
Venemaa laskesuusataja Aleksandr Loginov. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Venemaa spordiminister Mihhail Degtjarjov usub, et riigi laskesuusatajad saavad sarnaselt murdmaasuusatajatele peagi rahvusvahelistele võistlustele naasta.

Venemaa suusaliit kaebas hiljuti rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) rahvusvahelise suusaliidu (FIS) oktoobrikuise otsuse, mis jättis jõusse Venemaa ja Valgevene sportlaste eemaldamise oma egiidi all toimuvatelt võistlustelt.

Detsembri alguses rahuldas CAS Venemaa suusaliidu kaebuse ja selle tulemusena lubatakse agressorriikide sportlased veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudele. Kolmapäeval andis FIS üheksale agressorriigi atleedile neutraalse suusasportlase staatuse.

Samal päeval teatas Degtjarjov, et CAS-i poole on pöördunud ka Vene laskesuusatajad, kes on rahvusvaheliselt areenilt eemal olnud alates 2022. aastast.

"IBU (rahvusvaheline laskesuusaliit) käitumine on täiesti vastuvõetamatu. Oleme veendunud, et meil on sama suured võiduvõimalused kui murdmaasuusatamises. Ja me tahame võita," ütles Degtjarjov Vene meediale.

Venemaa laskesuusaliidu president Viktor Majgurov lisas, et CAS-il palutakse kaebusega tegeleda kiirkorras. "Kiirendatud protsessiga peavad nõustuma mõlemad osapooled. Loomulikult tuleb selline algatus meie poolelt. Ma ei tea, kas IBU seda toetab. Ausalt öeldes kahtlen selles, aga eks näis," sõnas Majgurov.

"CAS andis IBU-le neljapäeval teada, et nende poole on pöördunud Venemaa laskesuusa- ja paralaskesuusaliit koos kaheksa sportlasega. IBU toetab kongressi otsust Venemaa alaliit ja nende sportlased võistlustelt eemale jätta ning toonitab, et IBU reeglistik ei luba neutraalselt võistelda. Teeme CAS-iga igakülgset koostööd," teatas laskesuusaliit neljapäeval.

Norra rahvusringhääling (NRK) tõi välja, et sõltumata sellest, kas CAS lubab Venemaa laskesuusatajad tagasi rahvusvahelisele areenile või mitte, jääb neil tõenäoliselt liiga vähe aega, et kvalifitseeruda Milano Cortina taliolümpiale.

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad 6. veebruaril.

Toimetaja: Henrik Laever

