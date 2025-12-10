X!

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

Suusatamine
Anastassija Tatalina
Anastassija Tatalina Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Suusatamine

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) nimetas üheksa esimest Venemaa ja Valgevene sportlast, kes saavad asuda olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel neutraalse lipu all starti.

Hetkel on nimekirjas kolm Venemaa sportlast: murdmaasuusatajad Saveli Korosteljov ja Darja Neprjajeva ning freestye-suusataja Anastassija Tatalina.

Valgevene sportlastest on esindatud mäesuusataja Maria Škanova ning freestyle-suusatajad Anastassija Andrianava, Anna Derugo, Ihar Drabiankou, Hanna Huskova ja Uladzislau Vazniuk.

2. detsembril andis rahvusvaheline spordikohus (CAS) teada, et rahuldas Venemaa suusaliidu kaebuse FIS-i peale ning agressorriikide sportlased lubatakse veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Kolmapäeval avaldas FIS esimese osa neutraalsetest sportlastest, kes saavad hakata mängudele pürgima, kuid see nimekiri kindlasti pikeneb.

Enne vastava loa andmist kontrollib kolmas osapool sportlaste tausta, kas nad vastavad kõigile nõuete. Näiteks ei tohi sportlased kuuluda Venemaa ega Valgevene militaarstruktuuridesse.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

20:48

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

20:51

TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu Uuendatud

19:57

Vibulaskmise sisekarikavõistlustel püstitati mitu Eesti rekordit

19:21

NFL-i tiim tõi 44-aastase vanaisa oma hooaega päästma

18:44

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

18:06

Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

laskesuusatamine

13:29

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

jäähoki

13:06

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Maple Leafs ja Red Wings jätsid vastased nullile

freestyle suusatamine

12:43

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

04.12

Henry Sildaru ei jõudnud MK-etapil kvalifikatsioonist edasi

28.11

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

kahevõistlus

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha

06.12

Rettenegger sai esimese MK-võidu, Ilves langes 23. kohale

06.12

Võistluskombe segab Ilvese hüppeid: kui selle selga panen, olen kadunud

05.12

Ilves piirdus teise kodu MK-etapi eelvõistlusel 21. kohaga

suusatamine

12:43

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu

07.12

Rootslannad võtsid Trondheimis kaksikvõidu, Pulles eestlannadest parim

06.12

Norra mehed domineerisid suusavahetusega sõidus, Diggins sai esimese võidu

kiiruisutamine

07.12

Liiv lõpetas 500 meetri distantsil teises kümnes

06.12

Liiv oli Heerenveenis hea ajaga üheksas, Stolzile kindel võit

24.11

Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

suusahüpped

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha

06.12

Aigro tõusis Wislas teise hüppevooruga ühe koha

05.12

Terveks saanud Aigro pääses Poolas lõppvõistlusele

30.11

Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

iluuisutamine

07.12

Maailmameister Liu võttis GP-finaali debüüdil võidu

06.12

Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

06.12

Seitse neljast teinud Malinin võitis rekordilise vabakavaga GP-finaali

05.12

Levandi kerkis Horvaatias teiseks, aga EM-ile sõidavad Selevkod

mäesuusatamine

12:43

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

08.12

Robinson jõudis Tremblantis kaks korda kolme hulka

08.12

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

05.12

Beaver Creeki kiirlaskumise võitis Odermatt, Luik 61.

jääkeegel

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

29.11

Eesti kurlingunaiskond kindlustas koha A-divisjonis

lumelauasõit

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

27.11

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo