FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) nimetas üheksa esimest Venemaa ja Valgevene sportlast, kes saavad asuda olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel neutraalse lipu all starti.

Hetkel on nimekirjas kolm Venemaa sportlast: murdmaasuusatajad Saveli Korosteljov ja Darja Neprjajeva ning freestye-suusataja Anastassija Tatalina.

Valgevene sportlastest on esindatud mäesuusataja Maria Škanova ning freestyle-suusatajad Anastassija Andrianava, Anna Derugo, Ihar Drabiankou, Hanna Huskova ja Uladzislau Vazniuk.

2. detsembril andis rahvusvaheline spordikohus (CAS) teada, et rahuldas Venemaa suusaliidu kaebuse FIS-i peale ning agressorriikide sportlased lubatakse veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Kolmapäeval avaldas FIS esimese osa neutraalsetest sportlastest, kes saavad hakata mängudele pürgima, kuid see nimekiri kindlasti pikeneb.

Enne vastava loa andmist kontrollib kolmas osapool sportlaste tausta, kas nad vastavad kõigile nõuete. Näiteks ei tohi sportlased kuuluda Venemaa ega Valgevene militaarstruktuuridesse.