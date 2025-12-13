X!

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

Laskesuusatamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Laskesuusatamine

Venemaa laskesuusatajad üritavad rahvusvahelise spordikohtu (CAS) abil rahvusvahelisele areenile naasta. Rahvusvahelise laskesuusaliidu kommunikatsioonijuht Christian Winkler selgitas ERR-ile, milles seisneb venelaste apellatsioon ja kui tõenäoline on nende naasmine rahvusvahelisele areenile.

Christian Winkler: Oleme saanud teate spordi arbitraažikohust, et Venemaa laskesuusaliit, Venemaa paralümpiakomitee ja kaheksa sportlast on esitanud CAS-ile vaidlustuse, seades kahtluse alla meie varasema otsuse, millega peatasime Venemaa laskesuusaliidu ja sportlaste osalemise rahvusvahelistel võistlustel ning ei loonud võimalust võistelda ka neutraalse lipu all. See on see, mida nad vaidlustavad.

Meie reaktsioon on üsna rahulik. Me ootasime seda. Sama on juhtunud ka teistel spordialadel. Tegelikult oleme viimane rahvusvaheline alaliit, kelle Venemaa alaliit kohtusse kaebas.

Meie otsused põhinevad väga tugeval õigluslikul alusel. Need tehti juba kolm ja pool aastat tagasi, 2022. aastal. Kõik otsused on tehtud kooskõlas IBU põhikirja ja reeglitega. Seetõttu oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale.

Ivar Lepik: Kas te olete kindlad, et ei kordu olukord nagu FIS-is, kus leiti dokumentidest probleeme?

Õigusmenetluste puhul ei saa kunagi kõiges kindel olla. Aga need otsused tehti kolm ja pool aastat tagasi. Neid ei ole seni ühelgi moel edukalt vaidlustatud. Need põhinevad tugeval õiguslikul alusel. Just seetõttu oleme kindlad, et need peavad ka nüüd kohtus vastu.

IBU reeglites pole neutraalsetele sportlastele kohta, aga olümpial justkui on. Kas neil võiks olla võimalus saada olümpiale eriloaga?

Siin on kaks erinevat asja. Jah, rahvusvahelisel olümpiakomiteel on neutraalsete sportlaste jaoks oma kriteeriumid. Kuid olümpiale kvalifitseerumise korraldavad alaliidud. Seega kehtivad siin IBU reeglid.

Meie reeglites ja ka põhikirjas, mis määratleb osalemiskõlbulikkuse, ei ole neutraalsete sportlaste mõistet. See tähendab, et meie hinnangul puudub neil praegu osalemiseks tee. Just seetõttu on see küsimus jõudnudki CAS-i.

Mida peaks Venemaa tegema, et sportlased saaksid tagasi tulla?

See on väga selgelt määratletud. Kolm ja pool aastat tagasi peatasime nii föderatsiooni kui ka sportlaste tegevuse, sest föderatsioon rikkus IBU põhikirja.

Koostasime kriteeriumide loetelu, mida Venemaa laskesuusaliit peab täitma. Üks neist kriteeriumitest on see, et nad peavad sõjast ja igasugusest sõjalisest tegevusest selgelt distantseeruma. See on üks mitmest tingimusest.

Seega on väga selgelt paigas, mis peab juhtuma selleks, et Vene sportlased saaksid naasta rahvusvahelistele võistlustele Vene sportlastena.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

16:45

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

15:58

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

14:05

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13:45

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

11.12

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

10.12

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele

sport.err.ee uudised

18:39

Aigro jäi Klingenthalis teisest voorust välja, Prevcid võidutsesid jälle

18:12

Rae Spordikool jätkas Leedu turneed edukalt

17:43

Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

17:16

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

16:54

Aasta meesjuuniori tiitlile kandideerivad Paalberg, Kristal ja Siht

16:45

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

16:24

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

15:58

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

15:07

Laine piirdus Val D'Isere's ühe laskumisega

14:43

Vonnil jäi teisest järjestikusest etapivõidust puudu 0,24 sekundit

14:05

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13:45

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

13:15

Kamerun teatas Aafrika meistrivõistlusteks kaks erinevat koosseisu

12:30

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

11:55

Räppo ja Kivioja lõpetasid tippsarja finaaletapil teises kümnes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo