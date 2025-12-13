IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

Venemaa laskesuusatajad üritavad rahvusvahelise spordikohtu (CAS) abil rahvusvahelisele areenile naasta. Rahvusvahelise laskesuusaliidu kommunikatsioonijuht Christian Winkler selgitas ERR-ile, milles seisneb venelaste apellatsioon ja kui tõenäoline on nende naasmine rahvusvahelisele areenile.

Christian Winkler: Oleme saanud teate spordi arbitraažikohust, et Venemaa laskesuusaliit, Venemaa paralümpiakomitee ja kaheksa sportlast on esitanud CAS-ile vaidlustuse, seades kahtluse alla meie varasema otsuse, millega peatasime Venemaa laskesuusaliidu ja sportlaste osalemise rahvusvahelistel võistlustel ning ei loonud võimalust võistelda ka neutraalse lipu all. See on see, mida nad vaidlustavad.

Meie reaktsioon on üsna rahulik. Me ootasime seda. Sama on juhtunud ka teistel spordialadel. Tegelikult oleme viimane rahvusvaheline alaliit, kelle Venemaa alaliit kohtusse kaebas.

Meie otsused põhinevad väga tugeval õigluslikul alusel. Need tehti juba kolm ja pool aastat tagasi, 2022. aastal. Kõik otsused on tehtud kooskõlas IBU põhikirja ja reeglitega. Seetõttu oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale.

Ivar Lepik: Kas te olete kindlad, et ei kordu olukord nagu FIS-is, kus leiti dokumentidest probleeme?

Õigusmenetluste puhul ei saa kunagi kõiges kindel olla. Aga need otsused tehti kolm ja pool aastat tagasi. Neid ei ole seni ühelgi moel edukalt vaidlustatud. Need põhinevad tugeval õiguslikul alusel. Just seetõttu oleme kindlad, et need peavad ka nüüd kohtus vastu.

IBU reeglites pole neutraalsetele sportlastele kohta, aga olümpial justkui on. Kas neil võiks olla võimalus saada olümpiale eriloaga?

Siin on kaks erinevat asja. Jah, rahvusvahelisel olümpiakomiteel on neutraalsete sportlaste jaoks oma kriteeriumid. Kuid olümpiale kvalifitseerumise korraldavad alaliidud. Seega kehtivad siin IBU reeglid.

Meie reeglites ja ka põhikirjas, mis määratleb osalemiskõlbulikkuse, ei ole neutraalsete sportlaste mõistet. See tähendab, et meie hinnangul puudub neil praegu osalemiseks tee. Just seetõttu on see küsimus jõudnudki CAS-i.

Mida peaks Venemaa tegema, et sportlased saaksid tagasi tulla?

See on väga selgelt määratletud. Kolm ja pool aastat tagasi peatasime nii föderatsiooni kui ka sportlaste tegevuse, sest föderatsioon rikkus IBU põhikirja.

Koostasime kriteeriumide loetelu, mida Venemaa laskesuusaliit peab täitma. Üks neist kriteeriumitest on see, et nad peavad sõjast ja igasugusest sõjalisest tegevusest selgelt distantseeruma. See on üks mitmest tingimusest.

Seega on väga selgelt paigas, mis peab juhtuma selleks, et Vene sportlased saaksid naasta rahvusvahelistele võistlustele Vene sportlastena.