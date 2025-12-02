X!

CAS lubas Venemaa sportlased neutraalsetena taliolümpiale

Venemaa olümpiakomitee lipp
Venemaa olümpiakomitee lipp
Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas Venemaa suusaliidu kaebuse rahvusvahelise suusaliidu (FIS) peale ning agressorriikide sportlased lubatakse veebruaris Milano Cortina taliolümpiamängudele.

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) otsustas 21. oktoobril jätta Venemaa ja Valgevene sportlased ka sel hooajal rahvusvahelistelt võistlustelt eemale, kuid Venemaa suusaliit koostöös mitmete partneritega kaebas suusaliidu otsuse novembri alguses edasi CAS-i. Spordikohus vaagis juhtumit pea kuu aega ning teatas teisipäeval, et on otsustanud agressorriikide sportlased taas võistlustele lubada.

CAS selgitas, et FIS-i põhikiri kaitseb üksikisikuid diskrimineerimise eest ja nõuab alaliidult poliitilist neutraalsust. Hiljuti otsustas CAS rahuldada ka Venemaa kelgutamisliidu kaebuse rahvusvahelise kelgutamisliidu (FIL) sarnase otsuse peale.

Venemaa ja Valgevene sportlased on rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvale jäetud 2022. aastast, mil sõjaline sissetung Ukrainasse alguse sai. CAS-i otsus tähendab, et agressorriigi sportlased saavad naasta võistlustele ning valmistuda veebruaris toimuvateks Milano Cortina taliolümpiamängudeks, kus nad saavad osaleda neutraalsete sportlastena.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhiste järgi saavad sportlased osaleda võistlustel neutraalsetena, kui nad ei ole avalikult toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse ja ei ole seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega. Neutraalsed sportlased ei tohi kasutada võistlustel oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn). 

Rahvusvaheline olümpiakomitee oli varasemalt kinnitanud, et Venemaa iluuisutajad Pjotr Gumennik ja Adelia Petrosjan ning Valgevene iluuisutaja Viktoriia Safonova on läbinud taustakontrolli ja olümpiakutse vastu võtnud.

Kuigi FIS on hoidnud jäigemat joont, ütles Venemaa spordiminister Mihhail Degtjarjov uudisteagentuurile TASS, et Venemaa loodab taliolümpiale saata 15-20 sportlast. "See on maksimaalne arv, kui palju me praegustes tingimustes saata saame. Aga me oleme esindatud. Peame vaatama, jälgima ja oma tiimi toetama. Iga võit on kuldaväärt, eriti nii keerulistes oludes," sõnas Degtrarjov.

Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia leiab aset 6. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

