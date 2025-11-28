Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, aga mängis selle otsustavatel hetkedel maha. Eestlastel õnnestus võõrsil kohtumine ka lisaajale viia ja juba tundus, et võõrustaja võtab võidu, aga Kristian Kullamäe külmavereline kolmene neli sekundit enne lõpusireeni andis Eestile uskumatu võidu.

Koperis toimunud kohtumist alustas võõrustaja teravamalt, aga eestlased ei lubanud neid eest ära ning viie minuti järel oli seis viigis 10:10. Leemet Böckleri kaugvise viis seejärel Eesti kolmega juhtima, kuid Sloveenia leidis sellele vastuse ning tasavägise avaveerandi lõpuks oli tablool võõrustaja 20:19 eduseis.

Teise veerandi alguses dikteeris mängutempot pigem Sloveenia, kes läks neljaga juhtima, aga eestlaste aktiivne kaitse hoidis neid mängus. Henri Drelli ja Artur Konontšuki efektne kiirrünnak viis Eesti neli minutit ja 38 sekundit enne poolaja lõppu taas ette ning seejärel tabasid Drell ja Kaspar Treier kaugelt, paisutades edu kuuele punktile. Külalised ei suutnud sellest siiski kinni hoida ja pausile mindi Eesti 39:38 eduseisul.

Kolmas veerand algas mõlema tiimi jaoks rabedalt, kuid siis tabasid Konontšuk, Treier ja Drell pooleteise minutiga kolm kolmest ja Drell viis seejärel eestlased veel kaheksaga juhtima. Sloveenid suutsid küll Eesti hoogu pidurdada ja jõudsid korra kolme punkti kaugusele, aga eestlased jätkasid Drelli juhtimisel teravalt ja läksid viimasele veerandile 65:58 eduseisul.

Henri Drell Autor/allikas: FIBA

Drell tabas neljanda veerandi alguses vabaviske ning Kullamäe seejärel kolmese, mis viis Eesti 11 punktiga juhtima. Kodumeeskond avaldas seejärel aga survet ning jõudis poolteist minutit enne mängu lõppu ka 77:77 viigini. Eestlaste lahendused ei olnud otsustavatel hetkedel head ja rünnakud päädisid suuresti keeruliste kolmestega, mis korvirõngast ei läbinud. Sloveenia kasutas need ebaõnnestumised ära ja sai võimaluse minut enne mängu lõppu ka juhtima minna, aga 17-aastase Stefan Joksimovici vabavisked läksid mööda.

Otsustavatel hetkedel mängis Eesti Kullamäe peale, aga mängujuht puterdas palli käest ja Sloveenia sai taas rünnata. Noor Joksimovic viskas korvi alt mööda, laua sai Drell, aga sloveenidel õnnestus tal põrgatuse pealt pall tagasi võita ja seesama Joksimovic ootas teisel pool väljakut korvi all ning viis võõrustaja juhtima 79:77.

Külalised said 3,6 sekundiga palli sisse mängida ja Riismaa leidis korvi all täiesti üksi jäänud Drelli, kes upitas palli korvi ja viis mängu lisaajale.

Lisaaeg algas sarnaselt mängu lõpule rabedalt ja Eesti sai suurepärase panuse Joonas Riismaalt, kes tõi väljakule energiat ning aitas viigiseisu säilitada. Kullamäe tabas 30 sekundit enne lõppu keskpositsioonilt ja Eesti läks taaskord punktiga juhtima, kuid kaks vabaviset viisid taas võõrustaja ette.

Seejärel vilistasid kohtunikud Kullamäele aga üsnagi pehme ründaja vea ja Gregor Hrovat viis võõrustaja kolmega juhtima. Seejärel jäi Eesti veel neljaga kaotusseisu, aga Drell lihvis 12 sekundit enne mängu lõppu vahe taas kahele punktile.

Sloveenial ei õnnestunud siis palli mängu panna ja Kullamäe tabas nurgast külmaverelise kolmese, mis viis Eesti juhtima 94:93. Sloveenia mängis viskele Hrovati, kelle kaugvise ei kukkunud, kuid Omic pani sellele näpu vahele ja pall läbis siiski rõnga.

Kohtunikud vaatasid aga olukorra üle ning määrasid, et aeg oli juba otsa saanud ja see päästis Eestile lisaajal uskumatu 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võidu.

Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA

Drell tegi kuuest pallikaotusest hoolimata suurepärase esituse, kui kogus 38 minutiga 29 punkti (kahesed 6/7, kolmesed 4/11, vabavisked 5/10), kuus resultatiivset söötu, kuus lauapalli, kaks blokki ja kaks vaheltlõiget. Kullamäe lisas omalt poolt 24 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 4/11), viis lauda ja kolm resultatiivset söötu. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel 13 punkti visanud Konontšuk ja 11 punkti kogunud Treier.

Sloveenia liidriks oli 23 silma visanud Hrovat, Miha Cerkvenik ja Ziga Samar lisasid 15 punkti.

Kohtumine kujunes ülimalt rabedaks ning kokku tegid meeskonnad 30 pallikaotust (Eesti 17, Sloveenia 13) ning 61 isiklikku viga (Eesti 29, Sloveenia 32). Lauavõitluses jäid eestlased peale 46:41, lisaks skoorisid külalised kiirrünnakutest 20 punkti.

Enne mängu:

Peatreener Heiko Rannula peab selles koondiseaknas hakkama saama mitme põhimängijata. Erinevatel põhjustel ei saanud koondisega liituda Maik-Kalev Kotsar, Matthias Tass, Sander Raieste, Janari Jõesaar, Märt Rosenthal, Siim-Sander Vene ega Kregor Hermet.

EM-finaalturniiril mänginud koosseisust on kohal Kristian Kullamäe, Joonas Riismaa, Henri Drell, Artur Konontšuk ja Kaspar Treier. Lisaks kaasas Rannula koondisesse Martin Paasoja, Markus Ilveri, Leemet Böckleri, Siim-Markus Posti, Karl Johan Lipsu, Hugo Toomi, Mihkel Kirvese ja Taavi Jurkatamme.

Kuna mängupäeva koosseisu pääseb 12 meest, siis jääb Sloveenia vastu nimekirjast välja Jurkatamm. "Taavi jääb [reedel] koosseisust välja. Me teame, mis on vastase plussid ja läheme selle otsusega peale, et üritame väljakul hoida võimalikult palju viskajaid ja selle pealt eelist leida," rääkis Rannula neljapäeval ERR-ile.

Sloveenia kõige olulisemaks puudujaks on nende NBA staar Luka Doncic. Kristian Kullamäe arvates võib seega oodata võrdsete lahingut: "See tiim on hoopis teistsugune, kui Doncicit ei ole, aga kindlasti on neil põhiviisikus kvaliteeti. Neil on rõhuasetused rünnakul kindlasti teised. Tulevad huvitavad 40 minutit, kuna julgeks pakkuda, et nad tahavad mängida samasugust stiili nagu meie. Tuleb võrdsete heitlus."

Lisaks Sloveeniale kuuluvad Eestiga H-valikgruppi veel ka Tšehhi ja Rootsi. Tšehhiga mängitakse esmaspäeval koduväljakul.

MM-valiksarja esimeses ringis mängivad kõik riigid teineteisega kaks korda, kodus ja võõrsil, ning kolm paremat pääsevad edasi teise ringi.

Teises ringis liidetakse H-valikgrupp kokku G-valikgrupiga, kuhu loositi Prantsusmaa, Soome, Belgia ja Ungari. Teise ringi kolm paremat pääsevad kuueliikmelistest valikgrupist edasi MM-finaalturniirile.