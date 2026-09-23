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19 punktiga taga olnud TalTech võitis Norra meistrit lõpusekundi korvist

Korvpall
Siim-Markus Post (palliga)
Siim-Markus Post (palliga) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti korvpallipronks TalTech/Alexela alustas Põhja-Euroopa korvpalliliiga ENBL uut hooaega viimasel sekundil saadud 95:94 võiduga Norra meistri Fyllingen Lionsi üle.

Kodumeeskonna esimesed üheksa punkti viskas Siim-Markus Post ning pärast Taavi Jurkatamme pealtpanekut oli TalTech veel taga 11:14, aga siis hakkas avaveerandil seitsmest kaugviskest viis tabanud Norra meister eest rebima ning võitis esimese perioodi 33:21.

Teisel veerandajal tegi TalTech viis pallikaotust ja Fyllingen läks kaks minutit enne avapoolaja lõppu juhtima 51:32, aga kolmandal perioodil tabas kodumeeskond oma 19 viskest 13, sundis nüüd vastaseid eksima ning võitis veerandaja 36:21.

Kolm minutit enne lõpusireeni läks Norra meeskond juhtima 92:87, aga TalTech viskas kuus punkti järjest ja haaras 14 sekundit enne mängu lõppu 93:92 edu. Davonte Davise läbimurre viis Lionsi kahe punktiga ette, aga Alar Varraku mõttepausi järel leidis Jorgen Rikberg suurepärase sööduga korvi all Oliver Metsalu ning meeskonna kapten tabas sisuliselt koos lõpusireeniga võidukorvi.

Mängu lõpuks 51-protsendiliselt tabanud TalTechi resultatiivseim oli 22 punkti visanud ja viis korvisöötu jaganud Rikberg, Post kogus 20 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja seitse lauapalli. Gregor Ilvese arvele jäi 16 punkti ja kuus korvisöötu. Fyllingeni vedasid ameeriklased, kui Davis lõpetas mängu 28 ja Kalob Ledoux 23 punktiga. Neli Norra meistri mängijat veetsid väljakul kauem kui 32 minutit.

Toimetaja: Anders Nõmm

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