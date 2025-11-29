X!

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, mängis selle siis maha maha, kuid teenis siiski lisaajal pöörase võidu.

Sloveenia koduväljakul toimunud kohtumine algas tasavägiselt, kuid eestlased haarasid teisel veerandil ohjadest ning dikteerisid mängutempot ka kogu teise poolaja vältel, saavutades otsustava veerandi alguses ka 11-punktilise edu. Paraku sai siis aga jaks otsa ja Sloveenia läks kuus sekundit enne lõpusireeni kohtumist kahega juhtima.

Eestlased leidsid viisi siiski mäng lisaajale viia, kus nad aga 18 sekundit enne lõppu neljapunktilisse kaotusseisu jäid. Uskumatul kombel õnnestus siiski 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võit teenida.

Suurt rolli mängis A-koondise eest debüüdi teinud Tartu Ülikool Maks & Mooritas ääremees Karl Johan Lips, kes pidi mängu lõpus, kui Kaspar Treier vigadega välja läks, ka keskmängija kohustusi täitma. Lips oli väljakul 18 minutit ja skooris kaks punkti, kuid haaras kolm lauapalli, pani ühe bloki ja andis ühe resultatiivse söödu. Lõpuks pidi ka temagi viie veaga istuma minema, aga võidukas panus oli antud.

"Peamine oligi see, et esimesena kaitsesse, kaitses kõvasti tiimile juurde anda. Eks ülesanded mängu käigus muutusid ka, alguses olin põhiliselt nelja positsioonil, seal olid ka mängijad, kelle pealt rohkem abi anda," rääkis Lips. "Suures plaanis oli korvpall, noh. Midagi ekstra ei olnud."

"Tulime siia võidu järgi, see on peamine. Saada võõrsil Sloveenia vastu võit kätte, see on suur valuuta siin valiksarjas. Nüüd peame külma pead säilitama, varsti tuleb juba uus mäng peale ja peame kiiresti sellele üle orienteeruma," lisas ta.

Lips on varasemalt koondise juurde kaasatud, kuid seni pole ta A-koondist esindanud. "Eks ikka on teistmoodi, kui oma riiki esindad. Peamine asi oli see, et minna korralikult võitlema ja mitte särgi au, et ei teeks Eesti riigile häbi!" ütles ta. "Lõpuks saad kontrollida, mida saad. Läksin kõvasti võitlema, sain kohe kiirelt ründelaua ja söödu panna, see tõmbas esimese närvi maha ja sealt edasi oli lihtsalt korvpall."

MM-valiksari jätkub juba esmaspäeval, kui Unibet Arenal võõrustatakse Tšehhit. "Eks saame aru, et see on kõva valuuta, aga nüüd tuleb väga kõva mäng kodupubliku ees, mis tuleb kindlasti veel raskem. Peame selleks valmis olema," lõpetas Lips.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

28.11

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

28.11

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

28.11

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

28.11

Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

27.11

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

videod

sport.err.ee uudised

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

08:56

RALLIBLOGI | Neuville kerkis liidriks, Ogier edestab Evansit Uuendatud

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Ilvesel MK-hooaja teisel võistlusel?

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

ETV spordisaade, 28. november

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

loetumad

08:56

RALLIBLOGI | Neuville kerkis liidriks, Ogier edestab Evansit Uuendatud

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo