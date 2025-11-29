Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, mängis selle siis maha maha, kuid teenis siiski lisaajal pöörase võidu.

Sloveenia koduväljakul toimunud kohtumine algas tasavägiselt, kuid eestlased haarasid teisel veerandil ohjadest ning dikteerisid mängutempot ka kogu teise poolaja vältel, saavutades otsustava veerandi alguses ka 11-punktilise edu. Paraku sai siis aga jaks otsa ja Sloveenia läks kuus sekundit enne lõpusireeni kohtumist kahega juhtima.

Eestlased leidsid viisi siiski mäng lisaajale viia, kus nad aga 18 sekundit enne lõppu neljapunktilisse kaotusseisu jäid. Uskumatul kombel õnnestus siiski 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võit teenida.

Suurt rolli mängis A-koondise eest debüüdi teinud Tartu Ülikool Maks & Mooritas ääremees Karl Johan Lips, kes pidi mängu lõpus, kui Kaspar Treier vigadega välja läks, ka keskmängija kohustusi täitma. Lips oli väljakul 18 minutit ja skooris kaks punkti, kuid haaras kolm lauapalli, pani ühe bloki ja andis ühe resultatiivse söödu. Lõpuks pidi ka temagi viie veaga istuma minema, aga võidukas panus oli antud.

"Peamine oligi see, et esimesena kaitsesse, kaitses kõvasti tiimile juurde anda. Eks ülesanded mängu käigus muutusid ka, alguses olin põhiliselt nelja positsioonil, seal olid ka mängijad, kelle pealt rohkem abi anda," rääkis Lips. "Suures plaanis oli korvpall, noh. Midagi ekstra ei olnud."

"Tulime siia võidu järgi, see on peamine. Saada võõrsil Sloveenia vastu võit kätte, see on suur valuuta siin valiksarjas. Nüüd peame külma pead säilitama, varsti tuleb juba uus mäng peale ja peame kiiresti sellele üle orienteeruma," lisas ta.

Lips on varasemalt koondise juurde kaasatud, kuid seni pole ta A-koondist esindanud. "Eks ikka on teistmoodi, kui oma riiki esindad. Peamine asi oli see, et minna korralikult võitlema ja mitte särgi au, et ei teeks Eesti riigile häbi!" ütles ta. "Lõpuks saad kontrollida, mida saad. Läksin kõvasti võitlema, sain kohe kiirelt ründelaua ja söödu panna, see tõmbas esimese närvi maha ja sealt edasi oli lihtsalt korvpall."

MM-valiksari jätkub juba esmaspäeval, kui Unibet Arenal võõrustatakse Tšehhit. "Eks saame aru, et see on kõva valuuta, aga nüüd tuleb väga kõva mäng kodupubliku ees, mis tuleb kindlasti veel raskem. Peame selleks valmis olema," lõpetas Lips.