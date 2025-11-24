Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus

"Minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus. Mul on enda roll ja seda ma teen," lausus ta intervjuus ERR-ile. "Seda ma olen siiamaani teinud tõusvas joones. Sellepärast ka mänguaeg tõuseb. Ma arvan, et on liikumas positiivses suunas."

Mida peatreener täpsemalt soovib? "Rohkem kaitsele orienteeritud mängumees. Vastaste kolmede-neljade peataja ja lauavõtja."

"Kaitse pool ja agressiivsus. Kogu aeg fookus. Seal on see natuke paremaks läinud ja treener hullult push'ib ka seda. Mitte palliga asjad paremaks läinud, aga üleüldine: fookus kaitses, kuidas seda [vastast] peatada, jalgade töö ja nii edasi."

Enne klubi juurde naasmist ootavad ees koondisemängud Sloveenia ja Tšehhiga, kellega peetakse maailmameistrivõistluste valikmänge. Kuidas Eesti koondis praegu tundub?

"Esimese trenni põhjal on raske öelda midagi. Aga tundub normaalne sats. Lühike sats. Kõik vahetame, ma arvan, et saame hakkama."