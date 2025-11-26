Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

Eesti korvpallikoondise ääremängija Artur Konontšuk rääkis ERR-ile oma senisest kogemusest Türgi kõrgliigas ja ütles, et on teinud mängijana sammu edasi.

25-aastane Konontšuk liitus tänavu esimese eestlasena Türgi kõrgliigaklubiga ja on seni mänginud hästi. Türgi liigas alustas ta hooaega eriti hästi, kui ta valiti oktoobris ka nädala parimaks mängijaks.

Kuidas ta ise oma senist hooaega hindaks? "On läinud nii hästi kui halvasti. Türgi liigas on meie eelarve ja klubi kohta läinud suhteliselt normaalselt, aga Meistrite liigas on natuke kehvad lood. Ei saanud üldse esimestes mängudes käima kuigi kvalifikatsiooni läbisime väga kergelt ja edukalt. Võitsime seal meeskondi rohkem kui 20-ga," rääkis Konontšuk ERR-ile.

"Individuaalselt tundub, et see liiga sobib. See kliima, atmosfäär, keskkond, õhkkond - kõik mulle sobib."

Tundub tõesti. Konontšuk on sel hooajal Türgi kõrgliigas üheksa mänguga saanud keskmiselt platsile 27,1 minutiks, mille jooksul on kogunud 10,7 punkti, 3,7 lauapalli ja 1,1 resultatiivset söötu. Meistrite liigas on näitajad sarnased, mänguaeg jääb samuti 30 minuti juurde. Eestlane on teinud hiilgavaid esitusi, aga on jäänud mõnes mängus ka tagasihoidlikumaks.

Kuidas teha, et neid hiilgavaid esitusi oleks rohkem ja teisi vähem? "Treenerivahetus oli just, üritasin omale sobivat rolli leida. Üritasin ikka oma mängu mängida, aga midagi sattus pähe mulle ikkagi. Aga päevad pole vennad, ei lase end sellest väga palju mõjutada. Peaasi, et mängida saan ja minutid on tõesti väga kõvad olnud, 30-pluss minutiga mänge on päris palju olnud. See on üks asi, millega olen pidanud harjuma ja rohkem tähelepanu pöörama taastumisele. Olen rahul oma rolli ja minutitega," vastas ta.

Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA

Konontšuk on ühtlasi esimene eestlane, kes Türgi kõrgliigaklubisse siirdunud. Kuidas sealne mängukultuur siis on? "Fännid on ikka kuumaverelised. Juba see on erinev, kui sind väljakule kutsutakse, siis juba vilistatakse sind välja. Tunned, et oled välismängul," naeris ta. "Saalis suitsetatakse, toss on vahepeal üleval. Teistsugune õhkkond, saalid on vanemad, aga näha on, et korvpalli seal hinnatakse. See on kõval tasemel. Väga äge on."

"Hispaanias on samamoodi päris kuumaverelised ja emotsionaalsed fännid. Seal vanatädikesed ja vanamehed lehvitavad ka oma salle ja rätikuid. See ongi pigem see, mille pärast sa teed seda. Võtan igal juhul selle atmosfääri kui selle, et tühjas saalis inimesed lihtsalt istuvad ja söövad popkorni."

Kas sellises õhkkonnas mängimine aitab mängumehel areneda? "Liiga on uuringute järgi Euroopas tasemelt teine, see on kõva. Skautingut tehakse minu kohta, esimesed mängud võib-olla libisesin tundmatu mängijaga, aga nüüd juba vaadatakse, et see on viskaja ja tal olete kõris. Olen pidanud hakkama kohanema, rohkem läbimurdeid tegema ja luua olukordi teiste jaoks. Selg ees mängu olen ka üritanud rohkem arendada," vastas Konontšuk.

"Suur osa oli see, kuidas vaimselt toime tulen. Uus liiga, esimene eestlane. Kõrgel tasemel Euroliiga klubid on seal, sellega olen pidanud ka palju tööd tegema, et selle poolega toime tulla. Seal olen kindlasti sammu edasi teinud."

Henri Drell (Joventut) ja Artur Konontšuk (Bursaspor) läksid Meistrite liigas vastamisi Autor/allikas: FIBA

Konontšuk ja Bursaspor kohtusid kahel korral Meistrite liigas ka Henri Drelli koduklubi Badalona Joventutiga, kuid mõlemas mängus jäi peale Drelli leivaisa. Konontšuk tegi samas resultatiivseid esitusi, esimeses kohtumises oli ta 15 punktiga üleplatsimees, teises kohtumises jäi tema arvele 13 punkti.

"Oleks tahtnud, et ta oleks rohkem platsile saanud, oleks saanud rohkem üksteise vastu mängida!" ütles Konontšuk koondisekaaslase kohta.

"Kui ta koondisesse tuli, siis juba märkasin, et ta on tugevalt lihasmassi juurde saanud. Ta positsioon on ka natuke muutunud, ta mängib Badalonas sama positsiooni, mis mina. Ju siis talle on öeldud, et peab massi juurde saama, ACB-s on väga suured kehad. On näha, et ta on tööd teinud."

"Sellised duellid on väga kihvtid ja ägedad, korvpalliringkond on väga väike. Neid mängijaid, kellega oled varem meeskonnas olnud, ikka satud kokku nendega," lisas Konontšuk.

Nüüd on aeg jõud ühendada, sest Eesti koondis kohtub reedel võõrsil Sloveeniaga ning võõrustab 1. detsembril Tšehhit.

Konontšuk tõdes, et Eesti koondise rivistuses on pikkust vähe, aga samas saavad nad kiiret korvpalli. "Tsentrite koha pealt on tõesti väga hõre, aga pole midagi teha. Rääkisime Heikoga (peatreener Heiko Rannula - toim) ka, et mängime pigem lühema koosseisuga. Samas on meil pikad ääred. Kui tsentrite koha pealt on väike valik, siis tagamängijaid on. Mängujuhiks [Kristian] Kullamäe ka, saame vahetavat kaitset mängida. Sellise taktikaga ka peale läheme."

Mõlemat mängu näeb ERR-i kanalitel.