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Kombe klubi sai Soomes jagu Rooba omast

Jäähoki
Kuopio KalPa
Kuopio KalPa Autor/allikas: KalPa
Jäähoki

Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa võõrsil 5:4 (4:1, 1:2, 0:1) jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola KooKoo.

Kumbki eestlane resultatiivsuspunkte ei kogunud ega teeninud ka karistusminuteid, küll aga viskas kumbki korra peale. Pluss-miinus reitinguks kujunes Kombel miinus üks ja Roobal miinus kaks.

KalPa on teeninud sel hooajal kolm võitu ja kolm kaotust. KooKoo on kaotanud kõik kuus kohtumist ja tabelis on vaid üks punkt lisaaja kaotuse eest ning see annab tabelis viimase ehk 17. koha.

KooKoo peab järgmise kohtumise reedel, 25. septembril, mil sõidetakse külla Tampere Ilvesele. KalPa võõrustab päev hiljem kodus Rauma Lukkot.

Soome kõrgliigat on kõige paremini alustanud Rooba endine klubi JYP, kes on võitnud kõik viis senipeetud kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

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