Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

Eesti koondis oli kodupubliku ees alates teisest veerandist tagaajaja rollis, kuid suutis otsustaval veerandil sellest välja kaevata ning kolm minutit enne mängu lõppu oli võõrustaja 92:87 eduseis. Tšehhi lõpetas otsustavatel hetkedel siiski 10:0 spurdiga ja andis eestlastele valusa kaotuse.

"Paar halba ebaõnnestumist seal lõpus tuli. Kahjuks ise ei lahendanud neid asju ära ja kaitses tegime mõne vea. See ründeviga [Kaspar] Treieri poolt tegi ka natuke haiget, aga eks peame olema rohkem otsustusvõimelised. Peame neid asju paremini lahendama lõpus," ütles Janari Jõesaar ERR-ile.

"[Suhtlusvead] olid kaitses, nad tegid samu asju ja me ei saanud kaitses ikka lõpus aru. Lõikasime sellega näppu," lisas ta. "Kahjuks maksimum jäi võtmata, olime lähedal, aga üks-üks on parem kui null-kaks. Ma arvan, et järgmiseks aknaks proovime veel paremini valmis olla ja võtta siis maksimumi."

Tšehhi tõestas oma klassi ning tabas kolmepunktijoone tagant 44,8-protsendilise tabavusega (13/29). Selles protsendis mängis suurt rolli ka tagamängija Tomaš Satoransky, kes jagas tiimikaaslastele MM-valiksarja rekordit tähistavad 16 resultatiivset söötu.

"Otseselt ei üllatanud midagi, nad viskasid muidugi väga hästi. Võib-olla ka vennad, kes ei pidanud nii hästi viskama," ütles Jõesaar. "Satoranskyga on rünnaku poole pealt täiesti teine sats võrreldes EM-i meeskonnaga. Otseselt ei olnud millestki väga üllatunud, kahjuks me ei saanud neid pidama."

Jõesaar pidi eelmisel nädalal MM-valiksarja esimese kohtumise vigastuse tõttu vahele jätma, aga tegi koduväljakul soliidse esituse, kui kogus 25 minutiga üheksa punkti, kaheksa korvisöötu ja neli lauapalli.

"Siin on teistsugune roll kui kohalikus klubis. Mu vorm on enam-vähem, tulen vigastusest välja ja võib-olla ei julge nii palju palliga tegutseda või ise ette võtta. Ei ole praegu plahvatuslikku kiirust," ütles ta. "Ma peangi praegu mõtlema rohkem peaga ja kuidas kaaslasi leida ja olukordi tekitada. See tuli enam-vähem välja."