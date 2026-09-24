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Drelli hea mäng aitas Neptunase Leedus esimese võiduni

Korvpall
Henri Drell ja Klaipeda Neptunas
Henri Drell ja Klaipeda Neptunas Autor/allikas: BC Neptunas Klaipeda/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunas avas Leedu kõrgliiga teises voorus võiduarve, kui alistas 99:84 Juventuse.

Kevadine Leedu pronksiklubi tegi suure vahe sisse teisel veerandajal, mille võitis 31:20. Kohe kolmanda veerandaja alguses suurenes Neptunase eduseis 18 punktile ning periood lõpetati seisul 77:56, ka paar minutit enne lõpusireeni juhtis Drelli leivaisa veel 97:75, aga külalised lõpetasid kohtumise 9:2 vahespurdiga.

Neptunas tabas väljakult viskeid 55-protsendiliselt ja saatis sealjuures oma 18 kaugviskest läbi rõnga üheksa, kaheksa pallikaotuse kõrval sunniti vastaseid tegema 14 eksimust. Selge vahe tuli sisse vabaviskejoonel: Neptunas realiseeris 32 vabaviskest 26, Juventus aga 15-st kümme.

Drell pakkus kodupublikule hea esituse, kui lõpetas mängu 16 punktiga (kaugvisked 3/5, kahepunktivisked 2/4, vabavisked 3/4) ja lisas ka kaks lauapalli ning ühe korvisöödu. Sellega oli ta oma meeskonna paremuselt teine korvikütt, hollandlane Yannick Franke viskas 23 punkti.

Hooaja avamängus Balti uhkusele Kaunase Žalgirisele 24 punktiga kaotanud Neptunas sõidab nädalavahetusel külla Gargzdaile, nädala alguses võõrustatakse juba Eurocupi raames Trentot.

Toimetaja: Anders Nõmm

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