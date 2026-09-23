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Vaid kolm kaugviset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla

Korvpall
Bakuu Neftši - BC Pärnu
Bakuu Neftši - BC Pärnu Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalliklubi BC Pärnu pidi kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja eelringi avakohtumises tunnistama Bakuu Neftši 80:67 paremust.

Visketabavusega hädas olnud Pärnu viskas avapoolajal vaid 29 punkti ja kodumeeskond suurendas kolmandal veerandajal oma eduseisu 15-punktiliseks, otsustaval perioodil kasvas Neftši edu ka 18 punktile, kuid mängu lõpus suutsid pärnakad vahe kahandada 13 punktile.

Pärnu tabas avaveerandil kaheksast kaugviskest kaks, ülejäänud mängu jooksul aga 15-st ühe ehk kolmesejoone tagant jäi nende visketabavuseks 13 protsenti (3/23). 15 vabaviskest tabas Pärnu kaheksa, Bakuu meeskonna visketabavus oli mängu lõpuks 53 (33/62, kaugvisked 6/21).

Pärnu poolelt tegi hea mängu Klavs Dubults, kes kogus 21 punkti (visked väljakult 8/10, vabavisked 5/7). Ilja Sidorov lisas 13 punkti ja tabas sealjuures kõik Eesti klubi kaugvisked. Mihkel Kirves panustas 11 punkti, kuue lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga. Kodumeeskonda vedasid rünnakul Shakael Pryce ja Elijah Hawkins, kes viskasid vastavalt 21 ja 19 punkti.

Kordusmäng toimub Pärnus täpselt nädala pärast ehk 30. septembril. Eesti klubidest mängivad Euroopa karikasarja põhiturniiril Bigbank/Kalev ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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