Suvel taas kokku kukkunud Eriksen lahkus poolte kokkuleppel Wolfsburgist

Eriksen sai 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kohtumises Soomega esimese poolaja lõpuminutitel infarkti ja kukkus kokku. Arstidel läks tema elustamiseks vaja defibrillaatorit, hiljem paigaldati talle haiglas südamestimulaator.

Tänavu juunis kukkus Eriksen kokku ka sõprusmängus Ukrainaga. Hiljem sõnas 34-aastane keskväljamees, et sai oma südamestimulaatorilt elektrišoki. "Nagu võite ette kujutada, mõjutas südamestimulaatorist saadud šokk tugevalt nii mind kui ka minu perekonda, kuid tahan kõigile kinnitada, et tegemist oli teistsuguse olukorraga kui 2021. aastal. Tunnen end hästi ja minu taastumine on juba alanud," kirjutas Eriksen seejäre sotsiaalmeedias.

Kolmapäeval lõpetasid Eriksen ja tema Saksamaa esiliigas mängiv koduklubi Wolfsburg mängija lepingu, mis pidi kehtima 2027. aasta juunini. "Praegu on minu jaoks esmatähtis olla koos oma perekonnaga Taanis. Mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele," sõnas Eriksen sotsiaalmeedias.

Eelmise aasta septembris Wolfsburgiga liitunud Eriksen esindas klubi 34 mängus ning jagas selle ajaga kümme väravasöötu.