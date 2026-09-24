Selevko asus Saksamaal liidrikohale

Selevko teenis esituse eest 81,56 punkti, kaotades oma mullusel MM-il püstitatud isiklikule rekordile (96,49) küll pea 15 silmaga. Konkurendid hingavad aga kuklasse, sest kaugele ei jää Aleksa Rakic (Kanada; 80,5), Liam Kapeikis (USA; 80,34), Kornel Witkowski (Poola; 80,27) ega Genrikh Gartung (Saksamaa; 79,05).

Samuti Oberstdorfis võistlev Arlet Levandi teenis lühikavaga 72,19 punkti, mis annab hetkel üheksanda positsiooni. 20-aastase Levandi isiklik rekord on mullu Tallinnas uisutatud 77,45 punkti.

Vabakava sõidetakse reedel.