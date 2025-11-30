X!

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

Foto: Kuvatõmmis/ERR
Eesti korvpallikoondis jätkab MM-valiksarja esmaspäeval, kui Unibet Arenal võõrustatakse Tšehhi koondist.

Eesti koondisel on valiksarja avamängust kirjas võit, kui reedel alistati vägeva lõpuga Sloveenia 94:93. Koondis jõudis kodumaale tagasi laupäeval ja pühapäeval lihviti saalis liikumisi, et valmistuda lahinguks tugeva Tšehhiga.

"Täna käisime treenis spetsiifilisemalt üle asju, mida kasutame homme Tšehhi vastu. Ei olnud liiga kerge, aga see on normaalne. Peabki iga mäng kohanema ja uusi asju juurde võtma, nii kaitses kui ka rünnakul. Kindlasti see kerge ei ole ja võib-olla ei pruugi väga ilus platsi peal välja näha, aga tuleb rahuldaval tasemel ära teha niimoodi, et homme väljakul mõistaksime üksteist. Kui sellega saame hakkama, siis see teeb meie jaoks mängu lihtsamaks. Kindlasti muudame homme mingeid asju, mida Sloveenias ei kasutanud," selgitas tagamängija Kristian Kullamäe ERR-ile.

Mille poolest saab olema teistsugune mäng kui Sloveenia vastu? "Tšehhi on teistsuguse stiiliga meeskond. Kaitses on natukene suuremad ja võtavad rohkem ruumi ära. Peame nende kaitseformatsioonideks valmis olema ja ise rünnakul häid lahendusi leidma. Neil on suurust rohkem kui Sloveenial, aga kindlasti on ka neil nõrkasid kohti, mida proovime rünnakul ära kasutada. EM-il mängisime nende vastu normaalselt, isegi dikteerisime. Sellest mängust on midagi võtta, aga kindlasti ei saa lihtne olema, eriti pärast pikka reisi. Kõige tähtsam on mentaalne pool ja et suudaksime 40 minutit füüsiliselt kesta," sõnas Kullamäe.

Kullamäe kerkis Eesti kangelaseks kohtumises Sloveenia vastu, kui tabas lisaaja lõpusekunditel kolmepunktiviske, mis tõi dramaatilise võidu. "Kui vaadata minu mängugraafikut, mis mul järgmise kahe nädala jooksul tuleb, siis mul on üle päeva mäng. Seega võiks nii palju aru ja kogemusi olla, et unustan sellised asjad kiiresti ära. Kindlasti oli [võiduvise] hea moment, aga pean keskenduma uutele mängudele ja ülesannetele. Pigem vaatan tulevikku kui minevikku," ütles Kullamäe.

"Rannula joonis toimis väga hästi. Esimese kolmese sain vabalt visata, see läks küll mööda, aga järgmise viske viskasin sisse. Teise viske sain läbi juhuse, aga see olukord hakkas juba algusest peale õlitatult jooksma ja siis ma lihtsalt realiseerisin selle. Mulle jääbki see mälestus, et kõik jooksis superhästi," lisas ta.

Eesti - Tšehhi mängu otseülekanne algab esmaspäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 19.30.

Toimetaja: Henrik Laever

