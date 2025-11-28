Kiili: kandikul meile midagi ei anta

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili rääkis reedel enne mängu ERR-iga ning ütles, et Eesti koondis läheb igat mängu võitma, kuid pikemas perspektiivis vaadatakse ikka 2029. aastal Tallinnas toimuva EM-finaalturniiri poole.

"MM-valiksarjas teeme mäng mängult ja eesmärk on kindlasti jõuda teise ringi. Eeldused on selleks loodud, aga meiesugusele väikesele, kuid positiivsele ja agressiivsele, uut tulemist näitavale korvpalliriigile, peame ise kõik välja võitlema. Kandikul meile midagi ei anta," sõnas Kiili.

Eesti koondis peab selles koondise aknas hakkama saama ilma Maik-Kalev Kotsari ja tema esimese asendaja Matthias Tassita. Kuidas korvialust hõredust parandada saaks? "Meil siiski on Kotsar ja Tass, nüüd tuleb Kirka (Mihkel Kirves - toim) tagasi," sõnas Kiili.

"Meil on väga jõulised number neljad olemas. Samas võib teoretiseerida, et mis juhtuks, kui Kristian [Kullamäe] ei saa osaleda. See käib asja juurde. Väikeste riikide eripära: meie pink ei ole nii pikk kui suurtel korvpalliriikidel, aga oluline on see, et oleme mängus sees. Me lähme võitlema ja võitma."

Mäng toimub Koperis, 1999. aastal valminud Bonifica areenil, mis mahutab 3000 pealtvaatajat. "Meie ei korraldaks sellises mängu saalis. Meie esmaspäevane mäng Unibet Arenal on välja müüdud ja teistsugune hall, aga korvpallisaal ta on ja 3000 inimest mahutab. Tean, et on ka Eesti fänne linna peal liikumas. Papa Doncic on igal juhul kohal," ütles Kiili.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50.