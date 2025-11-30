Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

Rahvuskoondis alustas valiksarja reedel tõelise trilleriga, kui võõras saalis alistati lisaajal Kristian Kullamäe kaugviskest Sloveenia 94:93. Laupäeval jõudsid koondislased tagasi kodumaale.

"Kui on võit all, siis on loomulikult hea energia. Aga sa ütlesid, et eile oli vaba päev, kuid tegelikult oli meil päris raske reisipäev. Pärast sellist kurnavat mängu ja reisipäeva on põhitähelepanu sellel, et poisid ilusti ära taastuksid. Koondises on vist ka väike viirus sees, nohud-köhad annavad tunda, aga usun, et oleme homseks ikkagi valmis," rääkis peatreener Heiko Rannula ERR-ile.

Mille poolest on Tšehhi koondis Sloveeniast erinev? "Väga palju uut ei ole. Liikumised on suures pildis samad, lihtsalt Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia," alustas Rannula. "Nad mängivad väga agressiivset pick and roll'i, mis on tänasel päeval mitte nii tavaline. Sellega peame rünnakul hakkama saama. Kaitses peame jälgima, kuidas ise tegeleme [Tomaš] Satoransky pick and roll'iga."

Kuigi Tšehhi koondisel on uus peatreener (Luboš Barton), siis mängijatega on Eesti treenerid hästi kursis. "Nad tegid väga hea mängu Rootsi vastu, aga suures pildis teame, mida oodata. Eelkõige sõltub sellest, kuidas ise rünnakul minema saame. Tšehhi tegi Rootsi vastu praktiliselt ideaalse viskemängu, tabades kolmeseid üle 50-protsendilise täpsusega. Sellele peame kindlasti tähelepanu pöörama," lisas Rannula.

Võrreldes mänguga Sloveenia vastu tegi Rannula koondise koosseisus ühe vangerduse. "Otsuse peame alles õhtul tegema, aga suures pildis on pilt ees. [Janari] Jõesaar tuleb sisse ja [Siim-Markus] Post läheb välja. Ülejäänud mehed on samad," avaldas Rannula.

Eesti - Tšehhi mängu otseülekanne algab esmaspäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 19.30.