Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

Foto: ERR
MM-valiksarja võidukalt alustanud Eesti korvpallikoondis sai teises kohtumises Tšehhi vastu võimaluse viimastel minutitel võit võtta, kuid külalised olid otsustavatel hetkedel siiski kindlamad.

Eesti koondis oli kodupubliku ees alates teisest veerandist tagaajaja rollis, kuid suutis otsustaval veerandil sellest välja kaevata ning kolm minutit enne mängu lõppu oli võõrustaja 92:87 eduseis. Tšehhi lõpetas otsustavatel hetkedel siiski 10:0 spurdiga ja andis eestlastele valusa kaotuse.

"Me ei kaotanud seda mängu viimase kolme minutiga," ütles Kristian Kullamäe ERR-ile. "Pigem jäi juba varem vajaka, kaitses ei saanud piisavalt stoppe ja olime terve teise poolaja tagaajaja rollis. See võttis nii palju energiat, et isegi kui saime ette, siis ei suutnud hambad ristis ära kannatada. Näitasid klassi ka, viskasid sisse. Viimast kolme minutit pigem ei otsusta. Ma ei jäänud rahule, kuidas mängisime kaitses ülejäänud mängu."

"Satoransky oli ikka päris kvaliteetne ka. Ta kontrollis seda mängu nii hästi, tegi teised mängijad ka enesekindlaks. Nad viskasid sisse ka, me jäime kaitses hätta."

Barcelonas mängiv Tomaš Satoransky tegi Eesti vastu isegi rekordilise mängu, sest ükski mängija polnud varem MM-valikmängus 16 resultatiivset söötu jaganud. Lisaks jäi Tšehhi liidri arvele 18 punkti.

"Võib-olla ongi kvaliteetne märk, ise ei pannud väga tähelegi, et ta niimoodi tappis meid. Vaatasin neid numbreid garderoobis ja see on muljetavaldav. Ta kontrollis mängu nii hästi ja tegi teised mängijad nii enesekindlaks. Nad said visata ja viskasid sisse," ütles Kullamäe.

Eesti lõpetas esimese MM-valiksarja akna ühe võidu ja ühe kaotusega. Nüüd minnakse koduklubide juurde tagasi, aga millele seal olles keskenduma peaks, et koondisega sellised mängud lõpus ära võita?

"Kõige suurem asi on mängupraktika, mängijad peavad mängida saama. Hetkeseisuga on okei olnud, mängijad välismaal mängivad ja koduliiga tüübid mängisid ka väga okei akna. [Markus] Ilver oli väga tubli," ütles Kullamäe. "Võluvitsa polegi, tuleb mängida ja kogemusi saada. Pärast platsi peal karastub."

"Loodetavasti saame koduklubides mängida ja koondises ei teegi treeningul imet, siin tulebki välja, mis tööd koduklubides tehakse. Näitasime, et suudame mänge, aga [esmaspäeval] jäi vajaka," lõpetas mängujuht.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

