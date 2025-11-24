X!

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula avalikustas koosseisu mängijatest, kes aitavad koondist sel nädalal toimuvatel MM-valikmängudel.

Esmaspäeval hõikas Eesti Korvpalliliit välja mängijate nimekirja valikmängudeks, kuhu kuuluvad suvisest EM-finaalturniirist Kristian Kullamäe, Joonas Riismaa, Janari Jõesaar, Henri Drell, Artur Konontšuk, Kaspar Treier ja Kregor Hermet.

Varem oli teada, et Sander Raieste, Siim-Sander Vene, Märt Rosenthal ja Maik-Kalev Kotsar kaasa ei tee. Samuti ei liitu koondisega vigastusi ravivad Matthias Tass ning Kasper Suurorg, puudu on ka USA üliõpilasliiga (NCAA) mehed.

Tassi ja Kotsari puudumine jätab Eesti korvialuse aga üpris nõrgaks, tsentri rolli peab täitma ka EM-il korvi all möllanud Treier. Talle pakuvad abi Taavi Jurkatamm ning ääremehed Mihkel Kirves ja Karl Johan Lips. Lisaks kaasas Rannula valikmängudeks koondisesse Martin Paasoja, Markus Ilveri, Leemet Böckleri, Siim-Markus Posti ja Hugo Toomi.

Eesti koondis külastab reedel, 28. novembril Sloveeniat ning mängib 1. detsembril kodupubliku ees Tšehhiga. Mõlemat mängu näeb ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

