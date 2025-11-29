X!

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

Korvpall
Tomaš Satoransky
Tomaš Satoransky Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Reedel tehti algust uue 2027. aasta korvpalli MM-valikturniiriga. Suvisel EM-il pronksimängus mänginud Soome pidi kaotusega leppima, sama saatus tabas ka EM-finaalturniiri võõrustanud Lätit. Eesti järgmine vastane Tšehhi teenis kodus Rootsi üle kindla võidu.

Soome alustas valiksarja Ungaris, kus jäi terveks mänguks tagaajaja rolli. Ungarlased alustasid mängu 14:2 spurdiga ning läksid teisel veerandil lausa 26 punktiga juhtima, aga teisel poolajal sisu näidanud soomlased jõudsid otsustavatel hetkedel seitsme punkti kaugusele.

Siis sai neil aga jaks otsa ning Ungari realiseeris kodupubliku ees 89:82 (31:17, 29:22, 15:22, 14:21) võidu. Zoltan Perl viskas võitjate eest 25 punkti, kodulinnas mänginud tagamehe pluss-miinus näitaja oli 33 ning tema tõhususnäitaja oli 23. Soome mängis ilma Lauri Markkanenita ja NBA staari asemel kerkis liidriks Sasu Salin, kes lõpetas 16 punkti, seitsme lauapalli ja nelja korvisööduga.

Eesti korvpallisõbrad saavad valiksarja esimeste kohtumiste järel naabrite ees uhkustada, sest lisaks soomlastele pidid kaotusega leppima ka lätlased, kes kaotasid suvist EM-finaalturniiri võõrustanud Xiaomi Arenal Hollandile 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21).

Viis Hollandi mängijat skoorisid vähemalt 13 punkti, Nathan Kuta oli 17 punktiga liider, kuid Keye van der Vuurst lisas 16 silma ja kaheksa korvisöötu ning David N'Guessani arvele jäi 15 punkti. Läti parim oli 17 punkti visanud Rihards Lomazs, Kristaps Kilps lisas 15 silma.

Avamängus Sloveenia üle vinge võidu võtnud Eesti võõrustab esmaspäeval Tšehhit, kes alustas valiksarja koduväljakul Rootsi vastu. Esimene poolaeg kulges tasavägiselt, aga tšehhid haarasid kolmandal veerandil ohjadest ning viskasid viimase kuue minutiga rootslaste kümne punkti vastu 23. Otsustaval veerandil paisus edu 19-punktiliseks, lõpusireeni kõlades jäi tabloole Tšehhi kindel 97:80 (27:22, 20:24, 27:17, 23:17) võit.

Kodumeeskonna parim oli Barcelona tagamees Tomaš Satoransky, kes lõpetas 16 punkti ja kuue korvisööduga. Nii Martin Peterka kui Ondrej Sehnal kogusid 15 punkti, Sehnali arvele jäi veel kuus lauda ja kuus korvisöötu.

Viis Rootsi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani, rünnakut vedas tagamängija Ludde Hakanson, kes viskas 15 punkti ja jagas sama palju resultatiivseid sööte. Tegemist on MM-valiksarja rekordiga, neli mängijat olid varasemalt kirja saanud 14 korvisöötu, üks neist ka Hakanson ise.

Tšehhi eelis tuli pikalt pingilt, kes skooris Rootsi kolleegidest 16 punkti rohkem (39:23). Võõrustaja tegi vastasest kuus pallikaotust vähem (9:15) ning sai rootslaste pallikaotustest 24 punkti.

Teised tulemused:
Euroopa:
Horvaatia - Küpros 100:60
Saksamaa - Iisrael 89:69
Prantsusmaa - Belgia 79:63
Poola - Austria 90:78

Aafrika:
Roheneemesaared - Lõuna-Sudaan 79:109
Kamerun - Liibüa 71:77

Ameerika:
Tšiili - Brasiilia 66:82
Kuuba - Argentina 68:80
Colombia - Venezuela 80:78
Panama - Uruguay 60:93

Aasia ja Okeaania:
Austraalia - Uus-Meremaa 84:79
Guam - Filipiinid 46:87
Jaapan - Hiina Taipei 90:64
Hiina - Lõuna-Korea 76:80

Toimetaja: Kristjan Kallaste

