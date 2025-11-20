Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

Mullu raske põlvevigastuse seljatanud Rosenthal naasis suvel korvpallikoondise juurde ning tegi kaasa EM-finaalturniiril ja on teinud häid esitusi ka Kalev/Cramo eest, aga 26-aastane tagamees ütles Delfi Spordile, et ulevad koondisemängud plaanib ta vahele jätta.

"Just selle mõttega, et mängupausi ajal jalaga tegeleda. Praegu on ideaalne aeg jalga tugevamaks teha, et kestaksin hooaja ära ja läheksin samm-sammult paremaks," ütles Rosenthal. "Kindlasti tahaksin koondist esindada, aga tuleb mõelda ka tervise peale. Pikk hooaeg on ees. Küll jõuab (edaspidi) koondisse ka, aga mul on vaja enda tipptase kätte saada ja teha varasemaga samm edasi."

Ta tõdes, et mullu novembris viga saanud põlv pole veel parimas seisus. "Seis on okei, aga on vaja igapäevaselt põlvega tööd teha. Kui nädalas on kaks mängu, pole aega seda nii palju teha," sõnas tagamängija.

Eesti korvpallikoondis kohtub 28. novembril võõrsil Sloveeniaga ning võõrustab 1. detsembril Unibet Arenal Tšehhit. Mõlema mängu ülekandeid näeb ERR-i kanalitel.