X!

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

Korvpall
Märt Rosenthal
Märt Rosenthal Autor/allikas: BC Kalev/Cramo/bckalev.ee
Korvpall

Suvel Riias toimunud EM-finaalturniiril mänginud Kalev/Cramo tagamees Märt Rosenthal ütles, et ei plaani novembri lõpus ja detsembri alguses koondist esindada.

Mullu raske põlvevigastuse seljatanud Rosenthal naasis suvel korvpallikoondise juurde ning tegi kaasa EM-finaalturniiril ja on teinud häid esitusi ka Kalev/Cramo eest, aga 26-aastane tagamees ütles Delfi Spordile, et ulevad koondisemängud plaanib ta vahele jätta.

"Just selle mõttega, et mängupausi ajal jalaga tegeleda. Praegu on ideaalne aeg jalga tugevamaks teha, et kestaksin hooaja ära ja läheksin samm-sammult paremaks," ütles Rosenthal. "Kindlasti tahaksin koondist esindada, aga tuleb mõelda ka tervise peale. Pikk hooaeg on ees. Küll jõuab (edaspidi) koondisse ka, aga mul on vaja enda tipptase kätte saada ja teha varasemaga samm edasi."

Ta tõdes, et mullu novembris viga saanud põlv pole veel parimas seisus. "Seis on okei, aga on vaja igapäevaselt põlvega tööd teha. Kui nädalas on kaks mängu, pole aega seda nii palju teha," sõnas tagamängija.

Eesti korvpallikoondis kohtub 28. novembril võõrsil Sloveeniaga ning võõrustab 1. detsembril Unibet Arenal Tšehhit. Mõlema mängu ülekandeid näeb ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

12:46

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

19.11

Hermet jäi reiemurega kõrvale: usun, et olen laupäeval valmis

19.11

Hugo Toom: võib öelda küll, et isu oli meil kõva

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

19.11

Napi kaotuse saanud Legial kadus šanss Meistrite liiga alagrupp võita

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

18.11

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

18.11

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse

videod

sport.err.ee uudised

16:18

Neidude võrkpallikoondis alustas EEVZA turniiri kindla võiduga

15:57

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

15:24

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

14:53

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

14:14

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

13:37

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

12:46

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

11:39

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

11:04

Lancia naaseb MM-sarja ambitsioonikalt: eesmärk on WRC2 tiitel võita

10:27

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

09:48

Tiitlikaitsja Itaalia marssis Davis Cupi finaalturniiril poolfinaali

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

08:36

Korvpalliliit kinnitas noortekoondiste peatreenerid 2026. aastaks

08:04

Rae Spordikool alustas poolfinaalseeriat võidukalt

loetumad

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

19.11

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

19.11

Läti koondise kapten lõpetab koondisekarjääri

09:10

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

19.11

Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud Uuendatud

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat

19.11

Norra jalgpallikoondislast karistati ebaseadusliku video jagamise eest

19.11

Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis Uuendatud

19.11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo