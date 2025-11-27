Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

Eesti koondis sõidab reedel külla Sloveeniale ning mängib 1. detsembril kodus Tšehhiga. Lisaks kuulub sellesse valikgruppi ka Rootsi.

"Iga valiksarja alguses on eesmärk võidu peale mängida. Täna on meil natukene selline moment, et tahaks veidi tulevikku vaadata, pikemat pilti näha ja mõned uued mehed pildile saada. See on see teine eesmärk. Aga kindlasti läheme kõiki mänge võitma," rääkis koondise peatreener Heiko Rannula ERR-ile.

Millised uued mehed on seekord koondisesse kaasatud? "Selge on ju see, et kui meil on mingid põhimehed puudu, siis see annab kõvasti tunda. Teine asi on see, et korraga liiga palju uusi mehi koondisesse tuua ei saa. Selles aknas on kindlasti [Markus] Ilver selline kutt ja üleüldse Tartu kolmik (Ilver, Karl-Johan Lips ja Martin Paasoja - toim.). Neid enesekindlalt sisse tuua ja omas rütmis mängima panna on selle koondiseakna eripära," märkis Rannula.

Reedeses mängus on üheks võidu võtmeks kiire ja agressiivne mängustiil. "Peame väljakul näitama, et oleme julgemad, agressiivsemad ja võtame rohkem riske. Mis meid on haavanud, on see, et oleme liiga kahtlevad väljakul. Peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma. Selge see, et kõik algab kaitsest. Kaitse on üks asi, millega ma EM-finaalturniiril kindlasti rahule ei jäänud. Peame selle järgmise sammu tegema ja natukene agressiivsemalt mängima."

Koperisse sõitis 13 mängijat, kuid reedeseks mänguks ei mahtunud koosseisu Taavi Jurkatamm. Ühtlasi jäi viimasel hetkel koondise rivistusest välja Janari Jõesaar.

"Ütlen nii nagu ütlesin eile ühes teises intervjuus. Praegu on see periood, kus mängijad tulevad koondisesse ilma puhkuseta, suvise suurturniiri pealt. Janariga oligi selline lugu. Ta ei ole päris terve ja trennide pealt tegime selle otsuse. Tema positsioonil on meil valikut," selgitas Rannula.

"Taavi jääb [reedel] koosseisust välja. Me teame, mis on vastase plussid ja läheme selle otsusega peale, et üritame väljakul hoida võimalikult palju viskajaid ja selle pealt eelist leida," lisas ta.

Sloveenia peab hakkama saama ilma oma staarmängija Luka Doncicita. Kes on tema puudumisel kõige ohtlikumad vastasmängijad? "Kindlasti Alen Omic, kes on ikkagi väga suur vend korvi all. Ta ei ole otseselt skoorija, aga tema mass ja suurus tekitavad muresid. Tagaliinis on neil [Gregor] Hrovat ja [Žiga] Samar, kellel on palju kogemusi ja mängivad igapäevaselt kõrgel tasemel," ütles Rannula.

Sloveenia - Eesti kohtumise otseülekanne algab reedel ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.