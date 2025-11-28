Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, mängis selle siis maha maha, kuid teenis siiski lisaajal pöörase võidu.

Eesti läks kolmandal veerandil kohtumist juhtima 11 punktiga, aga kodupubliku ees mänginud sloveenid võitlesid end südikalt kaotusseisust välja ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Henri Drell viis mängu aga lisaajale.

Eesti jäi ka lisaminutitel keerulisse olukorda, kui 18 sekundit enne mängu lõppu vaatas tabloolt vastu 89:93 kaotusseis. Ületamatuks see siiski ei kujunenud.

Drell tabas 12 sekundit enne mängu lõppu korvi alt ja Sloveenial ei õnnestunud järgnevas olukorras palli puhtalt mängu panna ja eestlased said veel ühe võimaluse. Martin Paasoja leidis nurgast Kullamäe, kes tabas uskumatu kolmese ning tõi Eestile vägeva 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võidu.

"Emotsioonid on veel üleval ja momente oli palju, eriti neljandal veerandil ja lisaajal, kus ise vägisi tahtsime võitu ära anda. Endiselt, meil on teatud murekohad, aga lõpuks olen poiste üle väga uhke," ütles peatreener Heiko Rannula pärast mängu ERR-ile. "Võitlesime lõpuni, Sloveenia võõrsil. Eriti paar päeva hiljem võime väga rahul olla, et sellise võidu kätte saime. Kindlasti on siit häid momente kaasa võtta ja asju, millest õppida ja järeldusi teha."

Eesti dikteeris kolmandal veerandil mängutempot ning mängis kiiret korvpalli ning sai teravama koosseisuga ka kaitses asjad paika. "Ma ütlesin juba enne mängu, et peame natuke riskeerivamat stiili mängima sellise koosseisuga, aga meie suurim murekoht on eduseisuga mängimine. Kui meil oli kuue kuni kümne punktiga edu, siis oma rumalustega hoidsime nad lähedal. See on võistkond, kellele lõpmatuseni võimalusi anda ei saa, nad kasutavad need ära," rääkis Rannula.

Ja seda Sloveenia ka tegi, kui nad võitsid otsustava veerandi 21:14 ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. "Just meie pallikaotused ja viskevalikud, sealt on palju õppida. Aga kaitsega saime hästi hakkama, otsustavad visked normaalaja ja lisaaja lõpus ka, peab rahul olema," ütles Rannula.

"Oleme ebamugav meeskond, lihtsalt meil kaob enesekindlus ära, kui eduseis on. Hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema!"

Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA

Normaalaja lõpus oli Eestil hädasti korvi vaja ja Rannula joonistas välja suurepärase kombinatsiooni, mis jättis Henri Drelli üksinda vastase korvi alla. Joonas Riismaa saatis kiirelt palli ääremängijale, kes upitas selle alley-oop'iga korvi ning viis mängu lisaajale.

"Mängisime kahese peale, väljajoonistatud. Esimene [valik] oli Konontšuk, teine Drell. Tegelikult see Kullamäe kolmene lisaaja lõpus oli samasuguse [kombinatsiooni] pealt. Saime sealt ka korraliku viske, lihtsalt läks mööda. Oli õnne, et saime muud visked sisse!" rääkis treener.

18 sekundit enne lisaaja lõppu oli Eesti neljapunktilises augus ning Kullamäe mängiti vabale kaugviskele, aga see ei kukkunud. Laua sai aga koondisekarjääri parima esituse teinud Drell, kes viskas korvi alt sisse. Seejärel röövis Martin Paasoja sloveenide sisseviske ja pall jõudis Kullamäe kätte, kes tabas nurgast pöörase kolmese, mis osutus võidukorviks.

"See on jälle see, et kui oleme väga suures hädas ja midagi kaotada ei ole, siis meil usku on. Pigem peame õppima, kuidas eduseisuga mängida ja kümnepunktilised edud enda kasuks pöörata," ütles Rannula.

MM-valiksarja võidukalt alustanud Eesti koondis jätkab esmaspäeval, kui Unibet Arenat külastab Tšehhi esindus. Ülekanne on nähtav ERR-i kanalitel.