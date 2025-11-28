X!

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, mängis selle siis maha maha, kuid teenis siiski lisaajal pöörase võidu.

Eesti läks kolmandal veerandil kohtumist juhtima 11 punktiga, aga kodupubliku ees mänginud sloveenid võitlesid end südikalt kaotusseisust välja ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Henri Drell viis mängu aga lisaajale.

Eesti jäi ka lisaminutitel keerulisse olukorda, kui 18 sekundit enne mängu lõppu vaatas tabloolt vastu 89:93 kaotusseis. Ületamatuks see siiski ei kujunenud.

Drell tabas 12 sekundit enne mängu lõppu korvi alt ja Sloveenial ei õnnestunud järgnevas olukorras palli puhtalt mängu panna ja eestlased said veel ühe võimaluse. Martin Paasoja leidis nurgast Kullamäe, kes tabas uskumatu kolmese ning tõi Eestile vägeva 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võidu.

"Emotsioonid on veel üleval ja momente oli palju, eriti neljandal veerandil ja lisaajal, kus ise vägisi tahtsime võitu ära anda. Endiselt, meil on teatud murekohad, aga lõpuks olen poiste üle väga uhke," ütles peatreener Heiko Rannula pärast mängu ERR-ile. "Võitlesime lõpuni, Sloveenia võõrsil. Eriti paar päeva hiljem võime väga rahul olla, et sellise võidu kätte saime. Kindlasti on siit häid momente kaasa võtta ja asju, millest õppida ja järeldusi teha."

Eesti dikteeris kolmandal veerandil mängutempot ning mängis kiiret korvpalli ning sai teravama koosseisuga ka kaitses asjad paika. "Ma ütlesin juba enne mängu, et peame natuke riskeerivamat stiili mängima sellise koosseisuga, aga meie suurim murekoht on eduseisuga mängimine. Kui meil oli kuue kuni kümne punktiga edu, siis oma rumalustega hoidsime nad lähedal. See on võistkond, kellele lõpmatuseni võimalusi anda ei saa, nad kasutavad need ära," rääkis Rannula.

Ja seda Sloveenia ka tegi, kui nad võitsid otsustava veerandi 21:14 ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. "Just meie pallikaotused ja viskevalikud, sealt on palju õppida. Aga kaitsega saime hästi hakkama, otsustavad visked normaalaja ja lisaaja lõpus ka, peab rahul olema," ütles Rannula.

"Oleme ebamugav meeskond, lihtsalt meil kaob enesekindlus ära, kui eduseis on. Hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema!"

Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA

Normaalaja lõpus oli Eestil hädasti korvi vaja ja Rannula joonistas välja suurepärase kombinatsiooni, mis jättis Henri Drelli üksinda vastase korvi alla. Joonas Riismaa saatis kiirelt palli ääremängijale, kes upitas selle alley-oop'iga korvi ning viis mängu lisaajale.

"Mängisime kahese peale, väljajoonistatud. Esimene [valik] oli Konontšuk, teine Drell. Tegelikult see Kullamäe kolmene lisaaja lõpus oli samasuguse [kombinatsiooni] pealt. Saime sealt ka korraliku viske, lihtsalt läks mööda. Oli õnne, et saime muud visked sisse!" rääkis treener.

18 sekundit enne lisaaja lõppu oli Eesti neljapunktilises augus ning Kullamäe mängiti vabale kaugviskele, aga see ei kukkunud. Laua sai aga koondisekarjääri parima esituse teinud Drell, kes viskas korvi alt sisse. Seejärel röövis Martin Paasoja sloveenide sisseviske ja pall jõudis Kullamäe kätte, kes tabas nurgast pöörase kolmese, mis osutus võidukorviks.

"See on jälle see, et kui oleme väga suures hädas ja midagi kaotada ei ole, siis meil usku on. Pigem peame õppima, kuidas eduseisuga mängida ja kümnepunktilised edud enda kasuks pöörata," ütles Rannula.

MM-valiksarja võidukalt alustanud Eesti koondis jätkab esmaspäeval, kui Unibet Arenat külastab Tšehhi esindus. Ülekanne on nähtav ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

28.11

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

28.11

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

28.11

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

28.11

Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

27.11

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

27.11

Euroliiga karistas võlgades Monacot

videod

sport.err.ee uudised

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

ETV spordisaade, 28. november

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

28.11

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

28.11

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

28.11

Mölder pääses Monastiris poolfinaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

28.11

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

loetumad

28.11

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

28.11

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo