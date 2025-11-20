Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

Eesti korvpalliliit teatas, et meeste rahvuskoondise ääremängija Sander Raieste peab järgmise kogunemise ehk uue MM-valiksarja avamängud vahele jätma.

Eesti korvpallikoondis alustab järgmisel nädalal 2027. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja, kui sõidab 28. novembril külla Sloveeniale ja võõrustab siis detsembri esimesel päeval Tallinnas Tšehhit. Paraku peab Raieste mängud vahele jätma.

"Koos Sander Raieste ja rahvuskoondise tugipersonaliga langetatud otsusena jätab Sander järgmisel nädalal algava koondiseakna vahele. Tema koormuse juhtimine ning pisivigastusest taastumine on oluline, et Sander saaks jätkata hooaega võimalikult tervena ning vältida suuremate riskide tekkimist," kirjutas korvpalliliit neljapäeval sotsiaalmeedias.

Seitse aastat Eesti koondist esindanud 26-aastane Raieste liitus selleks hooajaks Hispaania kõrgliigaklubiga Murcia, kus on pärast pikka perioodi Baskonias leidnud uue hingamise ning kogunud keskmiselt 9,6 punkti ja 6,1 lauapalli. Kolmapäeval jättis Raieste vahele ka Murcia mängu Lublini vastu FIBA Euroopa karikasarjas.