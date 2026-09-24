Bakuu vabatreeningutel hiilgas George Russell
Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Bakuu tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell.
Teisel treeningul sõitis paremusel teise aja välja tema võistkonnakaaslane Kimi Antonelli, aga esimene treening jäi itaallasel hüdraulikaprobleemide tõttu pooleli.
Antonelli was on an out lap when pulled over— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
Sound on to listen to his radio #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VIwL3akmya
Teisel treeningul lehvitati punast lippu pärast seda, kui Racing Bullsi piloot Arvid Lindblad sõitis vastu seina.
Lindblad bashes the barriers #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/NsiCWuxq8D— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
Kiiret minekut näitas vabatreeningutel ka Red Bulli eksmaailmameistrist sõitja Max Verstappen, kes esimesel treeningul oli Russelli järel paremuselt teine ning teisel Russelli ja Antonelli järel kolmas, kuigi ebaõnnestus 15. kurvis ja pidi tegema 180-kraadise tagasipöörde.
Enne Aserbaidžaani GP-d on viimased kaks etappi võitnud Antonelli MM-sarja kindel liider, edestades võistkonnakaaslast Russelli 81 punktiga. Kolmandat kohta hoidev Ferrari piloot Lewis Hamilton kaotab noorele itaallasele juba 101 silmaga.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
The full rundown from first practice #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/YL7Paq9FGD
FP2 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
Russell makes the perfect start after topping both practice sessions on Thursday #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QocpQiPEXS
Toimetaja: Siim Boikov