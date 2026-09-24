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Bakuu vabatreeningutel hiilgas George Russell

Vormelisport
George Russell
George Russell Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Bakuu tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell.

Teisel treeningul sõitis paremusel teise aja välja tema võistkonnakaaslane Kimi Antonelli, aga esimene treening jäi itaallasel hüdraulikaprobleemide tõttu pooleli.

Teisel treeningul lehvitati punast lippu pärast seda, kui Racing Bullsi piloot Arvid Lindblad sõitis vastu seina.

Kiiret minekut näitas vabatreeningutel ka Red Bulli eksmaailmameistrist sõitja Max Verstappen, kes esimesel treeningul oli Russelli järel paremuselt teine ning teisel Russelli ja Antonelli järel kolmas, kuigi ebaõnnestus 15. kurvis ja pidi tegema 180-kraadise tagasipöörde.

Enne Aserbaidžaani GP-d on viimased kaks etappi võitnud Antonelli MM-sarja kindel liider, edestades võistkonnakaaslast Russelli 81 punktiga. Kolmandat kohta hoidev Ferrari piloot Lewis Hamilton kaotab noorele itaallasele juba 101 silmaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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