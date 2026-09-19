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Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingupikenduse

Korvpall
Pelle Larsson
Pelle Larsson Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Rootsi korvpallikoondise täht Pelle Larsson sõlmis korvpalliliigas NBA Miami Heatiga nelja-aastase lepingupikenduse, mille raames teenib 60 miljonit USA dollarit.

Stockholmis sündinud Larsson valiti 2024. aasta draft'is Houston Rocketsi poolt 44. valikuga, kuid tema õigused läksid vahetustehingus üle Miamile. Oma esimesel hooajal käis ta platsil 55 mängus ning andis tagasihoidlikuma panuse, kuid mullu käis ta väljakul 70 mängus ning kogus keskmiselt 11,4 punkti, 3,5 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu.

Heat jäi 25-aastase rootslase arenguga niivõrd rahule, et otsustas Larssoni lepingule lisada veel neli aastat. Rootslane oleks tuleva hooaja järel saanud vabaagendiks, kuid nüüd lükati see aken aastasse 2030. Nelja-aastase lepingupikenduse koguväärtus on 60 miljonit dollarit.

Miami on tuleval hooajal üks NBA huvitavamaid tiime, sest meeskond tõi suvel oma koosseisu Kreeka superstaari Giannis Antetokounmpo. Lisaks sõlmiti leping kaugviskaja Klay Thompsoniga. Meeskonda on viimastel hooaegadel juhtinud tsenter Bam Adebayo. Giannise saamiseks tuli anda Milwaukee Bucksile suur osa oma noormängijatest ning just seetõttu peaks Larssoni roll märkimisväärselt kasvama.

Detroit Pistons sõlmis talendika ääremängija Ausar Thompsoniga viie aasta pikkuse lepingu, mille koguväärtus on 155 miljonit dollarit. Paar nädalat enne seda andis tema kaksikvend Amen allkirja Houston Rocketsile, kes maksab talle viie aasta jooksul lausa 208 miljonit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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