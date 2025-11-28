Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning pälvis võõrsil Sloveenia üle uskumatu võidu, kui skooris 12 sekundiga viis punkti, millest viimased kolm tulid Kristian Kullamäe kaugviskest.

Eesti läks kolmandal veerandil kohtumist juhtima 11 punktiga, aga kodupubliku ees mänginud sloveenid võitlesid end südikalt kaotusseisust välja ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Henri Drell viis mängu aga lisaajale.

Eesti jäi ka lisaminutitel keerulisse olukorda, kui 18 sekundit enne mängu lõppu vaatas tabloolt vastu 89:93 kaotusseis. Ületamatuks see siiski ei kujunenud.

Drell tabas 12 sekundit enne mängu lõppu korvi alt ja Sloveenial ei õnnestunud järgnevas olukorras palli puhtalt mängu panna ja eestlased said veel ühe võimaluse. Martin Paasoja leidis nurgast Kullamäe, kes tabas uskumatu kolmese ning tõi Eestile vägeva 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võidu.

"Väga suur kergendus, väga raske mäng. Nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime! Lõpuks loeb spordis tulemus ja selle me kätte saime," ütles võiduviske tabanud mängujuht ERR-ile.

"Seal ei olnud midagi, poolteist punkti peaks Paasojale andma, kes hüppas palli järgi. Kui palli sain, teadsin, et viskan peale. Õnneks läks sisse, ma tegelikult ei mänginud hästi. Õnneks aitasin võistkonna võidule ja spordis loeb ainult tulemus," lisas mängujuht.

Eesti alustas seega uut MM-valiksarja võidukalt ning võõrustab esmaspäeval Unibet Arenal Tšehhit. "Meil on selliseid võite vaja, et eneseusku tõsta. Meil loodetavasti tuleb täismaja ka, kindlasti lähme ka järgmist mängu võitma," ütles Kullamäe.