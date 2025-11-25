Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

Eesti korvpallikoondise liige Mihkel Kirves on pärast pikemat vigastuspausi saanud mängida vaid mõned nädalad ja tunnistab, et seisund ei ole veel soovitud tasemel.

28-aastane Kirves käis suvel hüppeliigese operatsioonil ja pidi seetõttu loobuma ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Lisaks tuli vahele jätta hooaja algus Leedu klubi Jonava rivistuses.

"Ma arvan, et vaimselt on valmis. Füüsiliselt võib-olla võiks parem olla, kuna vigastuspaus oli suhteliselt pikk ja keeruline," kommenteeris ta oma praegust seisu ERR-ile. "Parandamisruumi on palju, eriti füüsilise vormi pealt ja mängulise poole pealt võiks ka kindlasti parem olla."

Kurves on mänginud alates novembri alguses Leedu liigas ja karikavõistlustel kokku seitse kohtumist. Minuteid on jagunud kaheksast 24-ni, aga võistkond on saanud sel perioodil vaid ühe võidu.

"Vorm võiks parem olla. Raske ja tugev liiga. Eks see tabeliseis näitab ka, et terve võistkond ei käi ühte jalga ja ei ole ka minust veel väljakul piisavalt kasu," tunnistas eestlane ja lisas, et tagasitulek pole olnud lihtne.

"Juuli alguses oli operatsioon, siis oli kaks nädalat kips, neli nädalat saabas. Kargud ka sellega koos. Augusti keskel sai karkudest lahti ja siis läks juba kergemaks. Minu kõige raskem vigastus ja kõige raskem taastumine operatsioonist."

Eesti koondisest puuduvad valikmängudeks Sloveenia ja Tšehhiga pikad Maik-Kalev Kotsar ja Matthias Tass. Kirves endale põhitsentri koormat ei aseta.

"Treener kasutab neid, keda saab kõige rohkem kasutada," sõnas ta. "Meil on Taavi [Jurkatamm] ja [Markus] Ilver ka mänginud viie peal. Ma ei ütleks, et põhitsenter. Mängivad need, kes sel hetkel kõige paremini mängivad."

"Ma arvan, et oleme piisavalt ühtne võistkond, et suudame koormuse ja minutid ära jagada."

Eesti koondis alustab reedel võõrsil Sloveenia vastu ja võõrustab esmaspäeval kodus Tšehhit. "Olen mänginud ka mõlema vastu. Tondirabas kaks aastat tagasi. Ja vaatasin EM-i mänge. Enam-vähem olen kursis, kes tulevad," lausus Kirves.

Kumb on tugevam? "Seda on väga raske öelda. Kui oma asjad ära teeme, siis on meil võimalus kindlasti."