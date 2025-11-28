Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

Rahvusmeeskonna delegatsioonijuht on taas Kristjan Kangur, kes pidanud ise ääremängijana koondise eest 162 mängu. Kangur aitas treeningutel mängijaid oma kogemusega.

"Ajaline aken või periood on niivõrd väike, et ega väga palju süstimist ei saa teha. Kõik on motiveeritult tulnud, saavad koju ja väike vaheldus klubihooaja sisse. Ma arvan, et kõik tulevad suure tahtmisega peale ja mõned päevad on nüüd trenni tehtud, nokitsetud," rääkis Kangur ERR-ile. "Suure energiaga mängule peale minnes on kõik võimalik."

Sel suvel EM-il käinud meestest on reedel nimekirjas vaid viis mängijat: Kristian Kullamäe, Artur Konontšuk, Henri Drell, Kaspar Treier, Joonas Riismaa. "Suvise vormi ja praeguse vormi vahe on tegelikult silmaga näha. Võtame kasvõi Drelli näitel, kilo-poolteist on juurde tulnud ja toonust on juures. Kõik on sammu edasi teinud," ütles Kangur.

"Kõik need mängud, suuremad turniirid, tugevad vastased karastavad meid. Aasta aastalt, tsükkel tsükli järel lähme paremaks ja mehed muutuvad enesekindlamaks."

Eesti koondis peab esimeses aknas aga hakkama saama ilma keskmängija Maik-Kalev Kotsari ja tema asendaja Matthias Tassiga. Õnneks pole Sloveenia ka kõige pikema rivistusega väljas, aga kuidas Eesti võimalused reedel välja paistavad?

"Sloveenia mängib teist korvpalli kui nende võistkonnas on [Luka] Doncic. Kindlasti mängivad võistkondlikumalt, kiiremalt ja agressiivsemalt," vastas Kangur. "Mäng tuleb põnev, erinevate üles-alla võngetega. Praegu ennustada on väga keeruline, aga meil on väga head šansid."

Mäng toimub Koperis, 1999. aastal valminud Bonifica areenil, mis mahutab 3000 pealtvaatajat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50.