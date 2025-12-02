X!

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidi esmaspäeval kodusaalis toimunud MM-valikmängus tunnistama Tšehhi 97:92 paremust.

MM-valiksarja esimese kohtumises Sloveenia alistanud eestlased jäid kodupubliku ees tagaajaja rolli, kuid suutsid otsustaval veerandil isegi viiega juhtima minna. Külalised olid otsustavatel hetkedel siiski kindlamad ning võtsid valjus Unibet Arenas ise viiepunktilise võidu.

"Kaitses me ei saanud üldse hakkama. Kaitsega läksime täiesti alt, ründelauad ja kaitse. Need 50-50 pallid, neid ei saanud üldse. Sinna taha see läks," ütles Henri Drell ERR-ile. "Nad proovisid Satoransky pealt leida viskeid ja leidsid ka. Me olime jumala hädas vahetustega, oleks kindlasti saanud paremini."

Barcelonas mängiv Tomaš Satoransky püstitas uue MM-valiksarja rekordi, kui ta jagas 16 resultatiivset söötu. Lisaks jäi tagamehe arvele 18 punkti. Tšehhid saatsid kolmepunktijoone tagant teele 29 viset, millest korvirõnga läbis 13 tükki.

"Oleks pidanud juba alguses luu kurku lööma neil. Ei tulnud, ei tea miks. Kõik on haiged ka," lisas Drell. "Mul oli 38,5 palavik enne mängu. Mõni mees on veel sellega hädas. Väga raske, [esmaspäeval] oli väga raske. Ajad Satoranskyt taga ja siis pead veel rünnakule ka minema."

Drell on Hispaania kõrgliigas hea hoo leidnud, aga millele Badalona Joventuti juurde tagasi minnes rõhku paneb? "Oma rollile, mida nemad tahavad. Ma ei lähe Badalona Joventuti mängima selle mõttega, et tulen nüüd koondisest teistsuguse mehega. Teen, mida nemad tahavad," vastas 25-aastane ääremängija.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

