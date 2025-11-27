X!

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis alustab reedel uut MM-valiksarja, kui võõrsil kohtutakse Sloveeniaga. Tagamängija Kristian Kullamäe sõnul on oodata võrdsete lahingut.

Eesti koondise jaoks saab MM-valiksari alguse reedel võõrsilmänguga Sloveenia vastu ning 1. detsembril kodumänguga Tšehhi vastu. "Tahaks öelda, et oleme heas vormis. Uus tsükkel hakkab ja meil on päris ootusärev seis. Tahaks hästi mängida," rääkis Kullamäe mängu eelõhtul ERR-ile.

"Suures plaanis me mingit imeasja ei hakka tegema. Mängime nii nagu varemgi oleme Heiko (peatreener Rannula - toim.) all mänginud. Kaitses peame pidama saama, lauapallid maha võtma ja mida rohkem lihtsaid korve rünnakul saame, seda lihtsam meil üldiselt on," lisas ta.

Sloveenia saavutas kaks aastat tagasi toimunud MM-finaalturniiril seitsmenda koha. Selles koondiseaknas peavad sloveenid hakkama saama ilma oma staarmängija Luka Doncicita.

"See tiim on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole, aga kindlasti on neil põhiviisikus kvaliteeti," märkis Kullamäe. "Neil on rõhuasetused rünnakul kindlasti teised. Tulevad huvitavad 40 minutit, kuna julgeks pakkuda, et nad tahavad mängida samasugust stiili nagu meie. Tuleb võrdsete heitlus."

Eelmise omavahelise kohtumise 2023. aasta talvel võitis Eesti tänu Kullamäe viimase sekundi viskele 79:78. "Tahaks seekord varem ära otsustada ja kindlamalt võita. Meil oli too päev natukene rohkem õnne ja olime natukene paremad. Loodetavasti on homme samasugune mäng ja suudame selle võidu ikkagi ära võtta," lausus Kullamäe.

Kas Eesti suudab valiksarjas tugevad riigid seljatada ja MM-ile pääseda? "Selline eesmärk peab olema, muidu pole mõtet mängida. Võtame kõigepealt esimesed kaks mängu. Tahaks need võidud kätte saada ja siis saab edasi vaadata," sõnas Kullamäe.

Sloveenia - Eesti kohtumise otseülekanne algab reedel ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

27.11

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

27.11

Euroliiga karistas võlgades Monacot

27.11

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

27.11

Detroidi võiduseeria katkes, Oklahoma City oma mitte

26.11

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

26.11

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

26.11

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

26.11

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

26.11

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

26.11

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

videod

sport.err.ee uudised

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

27.11

Niina Petrõkina naasis pika võistluspausi järel jääle

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

27.11

Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

27.11

ETV spordisaade, 27. november

27.11

Tänak: meil on kiirust juurde vaja

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

27.11

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

27.11

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

27.11

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

27.11

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

27.11

Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

27.11

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

loetumad

27.11

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

26.11

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

26.11

David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

27.11

Pariisis löödi kaheksa väravat, Liverpool sai Anfieldil koslepi

27.11

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

26.11

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

27.11

Euroliiga karistas võlgades Monacot

26.11

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo