Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

Eesti koondise jaoks saab MM-valiksari alguse reedel võõrsilmänguga Sloveenia vastu ning 1. detsembril kodumänguga Tšehhi vastu. "Tahaks öelda, et oleme heas vormis. Uus tsükkel hakkab ja meil on päris ootusärev seis. Tahaks hästi mängida," rääkis Kullamäe mängu eelõhtul ERR-ile.

"Suures plaanis me mingit imeasja ei hakka tegema. Mängime nii nagu varemgi oleme Heiko (peatreener Rannula - toim.) all mänginud. Kaitses peame pidama saama, lauapallid maha võtma ja mida rohkem lihtsaid korve rünnakul saame, seda lihtsam meil üldiselt on," lisas ta.

Sloveenia saavutas kaks aastat tagasi toimunud MM-finaalturniiril seitsmenda koha. Selles koondiseaknas peavad sloveenid hakkama saama ilma oma staarmängija Luka Doncicita.

"See tiim on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole, aga kindlasti on neil põhiviisikus kvaliteeti," märkis Kullamäe. "Neil on rõhuasetused rünnakul kindlasti teised. Tulevad huvitavad 40 minutit, kuna julgeks pakkuda, et nad tahavad mängida samasugust stiili nagu meie. Tuleb võrdsete heitlus."

Eelmise omavahelise kohtumise 2023. aasta talvel võitis Eesti tänu Kullamäe viimase sekundi viskele 79:78. "Tahaks seekord varem ära otsustada ja kindlamalt võita. Meil oli too päev natukene rohkem õnne ja olime natukene paremad. Loodetavasti on homme samasugune mäng ja suudame selle võidu ikkagi ära võtta," lausus Kullamäe.

Kas Eesti suudab valiksarjas tugevad riigid seljatada ja MM-ile pääseda? "Selline eesmärk peab olema, muidu pole mõtet mängida. Võtame kõigepealt esimesed kaks mängu. Tahaks need võidud kätte saada ja siis saab edasi vaadata," sõnas Kullamäe.

Sloveenia - Eesti kohtumise otseülekanne algab reedel ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.