Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

Eesti läks kolmandal veerandil kohtumist juhtima 11 punktiga, aga kodupubliku ees mänginud sloveenid võitlesid end südikalt kaotusseisust välja ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Henri Drell viis mängu aga lisaajale.

Eesti jäi ka lisaminutitel keerulisse olukorda, kui 18 sekundit enne mängu lõppu vaatas tabloolt vastu 89:93 kaotusseis. Ületamatuks see siiski ei kujunenud.

Drell tabas 12 sekundit enne mängu lõppu korvi alt ja Sloveenial ei õnnestunud järgnevas olukorras palli puhtalt mängu panna ja eestlased said veel ühe võimaluse. Martin Paasoja leidis nurgast Kullamäe, kes tabas uskumatu kolmese ning tõi Eestile vägeva 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võidu.

Drell lõpetas kohtumise 29 punkti (kahesed 6/7, kolmesed 4/11, vabavisked 5/10), kuue korvisöödu, kuue lauapalli, kahe bloki ja kahe vaheltlõikega. Pallikaotusi kogunes ääremehel lausa kuus, aga mõlemad meeskonnad mängisid väga rabedalt, see-eest oli Drelli tõhususnäitaja 26 ja +/- oli 11.

"Olen rahul meiega, ikkagi suutsime olla lõpuni rahulikud. Praaki tuli küll kõvasti, aga suutsime selle ära võita ja see on samm edasi meie jaoks. Kaks aastat tagasi me ei oleks suutnud seda võita. Okei, lõpp läheb lappama, aga vähemalt võitsime ära," ütles Drell pärast mängu ERR-ile.

Henri Drell Autor/allikas: FIBA

Drell tekitab Eesti korvpallifännide seas vastakaid tundeid ning enesekindluse ja ülbuse vahel olev piir võib olla väga hägune, aga ilma tema panuseta poleks Eesti koondis võõrsil väga keerulist mängu ära võitnud. Kust selline mäng tuli?

"Te olete mind tampinud, mitu aastat te mind tampinud olete meedias? Tänu teile olen saanud seda teha, te olete mind maa peale tagasi toonud. Olen teinud kõvasti tööd selle nimel, kõvasti neid asju, mida te pole näinud," vastas Drell.

Esmaspäeval võõrustab Eesti koondis Unibet Arenal Tšehhit, kuidas sellise võidu pealt mängule minna on? "Võit jäi pihku, iga võit on tähtis. Tiimikeemia on poistega jõhker, see on uskumatu. Me oleme üks organism, hingame sama õhku ja see kasvatab meid," ütles Drell. "Me oleme üks tiim, suutsime võidelda need õiged hetked ära ja praaki tuli palju sisse, aga suutsime sellega toime tulla."

"Me tahame võita neid mänge."

"Kõik me teeme ju seda, et jõuda EM-ile kodus, aga unistus on jõuda ka MM-ile. Kui ütlen nüüd, et jõuame MM-ile, siis lasete mu tükkideks..." lisas ta.