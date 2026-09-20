Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale

Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel leidis pühapäeval aset kurioosne vahejuhtum, kui korvpalliturniiri finaaliks valmistuv Lõuna-Korea meeskond ei jõudnud korraldajate süü tõttu treeningule.

Viimati 12 aastat tagasi Aasia mängudel korvpallimeistriks kroonitud Lõuna-Korea meeskond kohtub pühapäevases finaalis võõrustajamaa Jaapaniga. Kell 10 hommikul pidi buss meeskonna hotellist viima mängueelsele visketreeningule, aga transporti ei ilmunudki.

Lõuna-Korea koondise esindajad ütlesid kodumaa meediale, et korraldajad ei andnud ühtegi selgitust ja nõnda jäigi meeskonnal treening vahele. Korea olümpiakomitee kavatseb Aasia mängude korralduskomiteele ja Aasia olümpianõukogule esitada ametliku kaebuse.

Tokyo ja Hiroshima järel kolmanda Jaapani linnana Aasia mänge võõrustav Nagano on Lõuna-Korea delegatsioonile valmistanud ootamatult palju meelehärmi: meeste jalgpallikoondis sõidutati turniiri alguses valele staadionile, hokimeeskonnale mängiti aga kohtumise eel näiteks Põhja-Korea hümni.

Aasia mängude korvpalliturniiri suurim üllatus juhtus alagrupifaasis, kui tugev korvpalliriik Filipiinid jäi C-grupis Hiina ja Bahreini järel kolmandaks ja ei pääsenud veerandfinaali. Pronksimängus kohtuvad pühapäeval Hiina ja Iraan.

Ametlikult avati Aasia mängud laupäeval, võistlused kestavad 4. oktoobrini. Juba on välja jagatud 14 medalikomplekti, nii Hiinal kui Jaapanil on neli kulda.