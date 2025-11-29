Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, mängis selle siis maha maha, kuid teenis siiski lisaajal pöörase võidu.

Sloveenia koduväljakul toimunud kohtumine algas tasavägiselt, kuid eestlased haarasid teisel veerandil ohjadest ning dikteerisid mängutempot ka kogu teise poolaja vältel, saavutades otsustava veerandi alguses ka 11-punktilise edu. Paraku sai siis aga jaks otsa ja Sloveenia läks kuus sekundit enne lõpusireeni kohtumist kahega juhtima.

Eestlased leidsid viisi siiski mäng lisaajale viia, kus nad aga 18 sekundit enne lõppu neljapunktilisse kaotusseisu jäid. Uskumatul kombel õnnestus siiski 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võit teenida.

"Eks ta raske oli, ise teeme enda elu keeruliseks. [Reedel] oli õnneks õnn meie pool, me ei andnud alla. Viimastel minutitel tundus juba, et võib käest ära minna, aga poisid olid tublid ja see võit on väga tähtis meile," ütles 17 minutiga 11 punkti ja viis lauapalli kogunud Kaspar Treier.

"Mängisin ainult viie peal, pole päris positsioon, kuigi olen seda natuke mänginud ja sellega harjunud. Teen kõike, mida meeskonnal vaja," lisas Itaalia kõrgliigamees. "Liikumiste osas on see ikkagi keeruline, kõigepealt õpid nelja peal selgeks ja siis pead viie peal uuesti. Natuke keeruline on. Aga meie puhul võiks see olla just tugev punkt, mängime rohkem vahetavat kaitset ja saame rünnakul väljakut avada rohkem."

Treier rügas kõvasti tööd teha ning tabas endale omaselt olulistel hetkedel kaugviskeid. Samas lõppes tema mäng varakult, kui kohtunikud talle viis viga vilistasid. "Kõik, kes platsil käisid, andsid endast maksimumi. Isegi poisid, kes täna platsile ei saanud, elasid pingilt täiega kaasa," sõnas ta.

Eesti koosseis on valiksarjas võrdlemisi lühike, aga kahe meetri ja 16 sentimeetri pikkuse Alen Omiciga tuldi väga kenasti toime. "Temaga saime üpris hästi hakkama, sloveenid üllatuslikult teda väga ei otsinud ka. Tegime oma töö tema puhul ära, selle üle oleme õnnelikud," ütles Treier.

MM-valiksari jätkub juba esmaspäeval, kui Unibet Arenal võõrustatakse Tšehhit. Kuidas Eesti teise järjestikuse võidu teenida saaks? "Hea kaitse. Kui saame kaitses kiired ja head stoppid, siis meil on kõik kiired poisid ja saame üle minna. Kui juba ühe ära paned, siis kolmas ja neljas on lihtsam visata," lisas ta. "Järgmine mäng tuleb jälle kõva, peame selleks valmistuma."