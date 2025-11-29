X!

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning saavutas neljandal veerandil Sloveenia vastu 11-punktilise edu, mängis selle siis maha maha, kuid teenis siiski lisaajal pöörase võidu.

Sloveenia koduväljakul toimunud kohtumine algas tasavägiselt, kuid eestlased haarasid teisel veerandil ohjadest ning dikteerisid mängutempot ka kogu teise poolaja vältel, saavutades otsustava veerandi alguses ka 11-punktilise edu. Paraku sai siis aga jaks otsa ja Sloveenia läks kuus sekundit enne lõpusireeni kohtumist kahega juhtima.

Eestlased leidsid viisi siiski mäng lisaajale viia, kus nad aga 18 sekundit enne lõppu neljapunktilisse kaotusseisu jäid. Uskumatul kombel õnnestus siiski 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14) võit teenida.

"Eks ta raske oli, ise teeme enda elu keeruliseks. [Reedel] oli õnneks õnn meie pool, me ei andnud alla. Viimastel minutitel tundus juba, et võib käest ära minna, aga poisid olid tublid ja see võit on väga tähtis meile," ütles 17 minutiga 11 punkti ja viis lauapalli kogunud Kaspar Treier.

"Mängisin ainult viie peal, pole päris positsioon, kuigi olen seda natuke mänginud ja sellega harjunud. Teen kõike, mida meeskonnal vaja," lisas Itaalia kõrgliigamees. "Liikumiste osas on see ikkagi keeruline, kõigepealt õpid nelja peal selgeks ja siis pead viie peal uuesti. Natuke keeruline on. Aga meie puhul võiks see olla just tugev punkt, mängime rohkem vahetavat kaitset ja saame rünnakul väljakut avada rohkem."

Treier rügas kõvasti tööd teha ning tabas endale omaselt olulistel hetkedel kaugviskeid. Samas lõppes tema mäng varakult, kui kohtunikud talle viis viga vilistasid. "Kõik, kes platsil käisid, andsid endast maksimumi. Isegi poisid, kes täna platsile ei saanud, elasid pingilt täiega kaasa," sõnas ta.

Eesti koosseis on valiksarjas võrdlemisi lühike, aga kahe meetri ja 16 sentimeetri pikkuse Alen Omiciga tuldi väga kenasti toime. "Temaga saime üpris hästi hakkama, sloveenid üllatuslikult teda väga ei otsinud ka. Tegime oma töö tema puhul ära, selle üle oleme õnnelikud," ütles Treier.

MM-valiksari jätkub juba esmaspäeval, kui Unibet Arenal võõrustatakse Tšehhit. Kuidas Eesti teise järjestikuse võidu teenida saaks? "Hea kaitse. Kui saame kaitses kiired ja head stoppid, siis meil on kõik kiired poisid ja saame üle minna. Kui juba ühe ära paned, siis kolmas ja neljas on lihtsam visata," lisas ta. "Järgmine mäng tuleb jälle kõva, peame selleks valmistuma."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

11:58

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

11:22

NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

10:12

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

28.11

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

28.11

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

28.11

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

28.11

Veesaar ja North Carolina said esimese kaotuse

27.11

Rannula: peame kiire mängu omaks võtma ja vastast sellega suruma

videod

sport.err.ee uudised

13:26

Audentese SG alistas kindlalt Leedu noored

13:19

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

13:12

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

12:49

Eesti suusatajad piirdusid Ruka sprindis kvalifikatsiooniga

12:19

Eesti kurlingunaiskond pääses finaali ja kindlustas koha A-divisjonis

12:10

TÄNA OTSE | Hüppevõistlus jäeti pooleli, Ilves läheb rajale 44. kohalt Uuendatud

11:58

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

11:22

NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

10:45

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel hooaja esimese teatesõidus?

10:12

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

loetumad

13:12

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

09:00

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-hooaeg algab naiste teatesõiduga

12:10

TÄNA OTSE | Hüppevõistlus jäeti pooleli, Ilves läheb rajale 44. kohalt Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo