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Oodatud matš saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis

Poks
Tyson Fury ja Anthony Joshua
Tyson Fury ja Anthony Joshua Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Poks

Briti profipoksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad 11. detsembril Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi.

Osapoolte vahel oli leping sõlmitud juba aasta eest, kuid kuupäev ja toimumispaik polnud varem kinnitatud. Kuigi kaalumisel olid ka Madison Square Garden ja Wembley, siis otsustati lõpuks Walesi rahvusstaadioni kasuks.

Üritust korraldatakse koostöös olulise poksiväljaande The Ring omaniku Turki Alakshikhi ja vabavõitlusorganisatsiooni UFC juhi Dana White'i abil. Kohtumist saab vaadata Netflixi vahendusel, kusjuures USA publikut arvestades toimub see Euroopa publiku jaoks pärast keskööd.

"Poksifännid on juba üle kümne aasta nõudnud Tyson Fury ja Anthony Joshua vahelist raskekaalu suurt heitlust. Nad toovad ringi kokku 66 võitu, 52 nokauti ja mitu raskekaalu maailmameistritiitlit," sõnas White.

Mõlemad pooksijad on korduvalt võitnud erinevaid raskekaalu maailmameistrivöösid, aga omavahel pole nad vastamisi läinud. Praegu 38-aastane Fury ega 36-aastane Joshua maailmameistri staatuses pole.

Toimetaja: Siim Boikov

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