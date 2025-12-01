X!

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama

Korvpalli Eesti koondis
Eesti - Tšehhi korvpalli MM-valikmäng
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis kaotas esmaspäeval Tallinnas toimunud MM-valikmängus Tšehhile tasavägise kohtumise järel 92:97.

Eesti tabas avaveerandil 15 viskest kümme, Kaspar Treier tabas kõik oma kolm kaugviset ning kogus vähem kui viie minutiga 11 punkti. Karl Johan Lips tõi ka teise veerandaja avarünnakul Eestile punktilisa, aga pärast seda viskasid võõrustajad järgmise nelja minutiga neli punkti ning Tšehhi läks 43:35 juhtima.

Treieri kõrval kerkisid rünnakul esile ka Artur Konontšuk ja Markus Ilver, Eesti jätkas hea protsendiga viskamist ja jõudis ühe punkti kaugusele, avapoolaja viimase minutiga saavutasid tšehhid ikkagi viiepunktilise edu.

Eesti tabas avapoolajal 28 viskest 18, sealhulgas kaugviskeid 8/12 ning jagas 17 resultatiivset söötu. Treier lõpetas esimese poolaja 14, Konontšuk 12 ja Ilver 11 punktiga, Janari Jõesaar andis kuus resultatiivset söötu. Ka tšehhid tabasid hästi ning nende tähtmängija Tomaš Satoransky arvele jäi kümme punkti ja kaheksa korvisöötu.

Kolmanda veerandaja alguses tabas Treier oma neljanda ning Janari Jõesaar esimese kaugviske, Eesti vähendas vahe kolmepunktiliseks, ent külalismeeskond vastas sellele kohe kuue järjestikuse punktiga ning ülejäänud kolmandal perioodil Eesti kolmest punktist lähemale ei jõudnud.

Üheksapunktiline kaotusseis kahanes Joonas Riismaa ja Treieri vabavisete toel otsustava veerandaja alguses 81:83 peale, Janari Jõesaar realiseeris siis läbimurde koos vabaviskega ning Eesti pääses juhtima. Neli minutit enne mängu lõppu tabas Konontšuk kahel järjestikusel rünnakul väga keerulise viske ja viis Eesti 91:87 ette, aga tšehhid vastasid kiirelt 10:1 vahespurdiga ja sellest seisust Eesti enam välja ei tulnud.

Satoransky viibis lõpuks väljakul 32 minutit ning kogus selle ajaga 18 punkti ja uut Euroopa valiksarja rekordit tähistavad 16 resultatiivset söötu. Ondrej Sehnal panustas võitu 15 punkti. Treieri arvele jäi lõpuks 26 punkti, Konontšuk lisas 20 punkti ning Jõesaar üheksa punkti ja kaheksa korvisöötu. Eesti tabas viskeid 50-protsendiliselt (30/59), tšehhid said Eesti pallikaotustest 19 punkti.

Kahe mängu järel on Eestil H-valikgrupis võit ja kaotus, pühapäeval Rootsi alistanud tšehhidel kaks võitu.

Enne mängu:

Eesti koondis alustas MM-valiksarja eelmisel reedel pöörase lisaaja võiduga Sloveenia üle. Tšehhi oli samuti avamängus edukas, alistades Rootsi 97:80.

Sloveeniaga matši vahele jätnud Janari Jõesaar kuulub täna 12-mehelisse koosseisu ning välja jääb Siim Markus-Post, kes Koperis minuteid ei teeninud.

Koondise kapteni Kristian Kullamäe sõnul on Tšehhi meeskond Sloveeniaga võrreldes kogenum ja pikem. "Nad on natukene teistsuguse stiiliga meeskond ja neil on võib-olla ühtlasema pikkusega tüüpe. Nad on kaitses natukene suuremad ja võtavad ruumi ära. Peame olema nende kaitse formatsioonideks valmis ja siis rünnakul häid lahendusi tegema. Neil on suurust rohkem kui Sloveenial, aga neil on ka mingid nõrgad kohad, mida me siis proovime rünnakul kasutada."

Kolm kuud tagasi alistas Eesti meeskond Riias EM-il Tšehhi koondise 14 punktiga, kuid siis ei olnud vastasmeeskonnal nende NBA kogemustega mängujuhti Tomaš Satoranskyt, kes viskas Rootsile 16 punkti.

"Nad mängivad väga agressiivset pick and roll kaitset, mis on võib-olla tänasel päeval mitte nii tavaline. Sellega peame kõigepealt hakkama hakkama saama. See on eelkõige esimene asi rünnakul ja kaitses peame jälgima, kuidas ise tegeleme Satoransky pick and roll'iga," sõnas koondise peatreener Heiko Rannula.

Toimetaja: ERR Sport

