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Jürgen Joonas jooksis EM-il esimest korda kümne hulka

Orienteerumine
Jürgen Joonas
Jürgen Joonas Autor/allikas: Sixten Sild
Orienteerumine

Eesti orienteeruja Jürgen Joonas tuli Leedus toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel tavarajal kümnendaks.

Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus võisteldi neljapäeval tavaraja medalitele. Kuna EM-võistlused on ühtlasi ka MK-etapiks, siis on kohal kogu maailma paremik. Meeste A-finaalis startisid kolm eestlast: Ossi Rasmus Priks, Jürgen Joonas ja Timo Sild. Parima jooksu tegi neist Jürgen Joonas, kes stardiprotokolli keskelt startinuna läks finišeerides võistlust juhtima.

Seejärel tuli oodata 23 temast hiljem startinud ja maailma edetabelis kõrgema kohaga oleva konkurendi finišeerimist. Vaid üheksa neist suutsid Jürgen Joonast edestada ja see tähendas Eesti 23-aastasele tulevikulootusele esmakordselt jõudmist maailma esikümnesse. Joonase senine parim oli 13. koht mulluse MM-i tavarajal.

Euroopa meistriks tuli tiitlikaitsja, varasemast juba viiekordne maailma ja neljakordne Euroopa meister, norralane Kasper Harlem Fosser, kes juhtis võistlust algusest lõpuni, kuigi lähimad konkurendid ei olnud kunagi kuigi kaugel. 17 kilomeetri pikkusel rajal oli võitja aeg 1:34.03. Hõbeda teenis šveitslane Fabian Aebersold (+1.09) ja pronksi rootslane Viktor Svensk (+1.20).

"Füüsiliselt oli väga raske, tundsin kohe algusest peale, et jooksus ei ole kergust. Püüdsin see-eest joosta tehniliselt puhtalt ja võimalust mööda kasutada teevalikuvariante, kus saab kasutada rohkem teid, sest teedel tundsin ennast suhteliselt tugevamalt," kirjeldas Joonas.

"Raja lõpuosas hakkas väsimusest tekkima väikseid lohakusvigu ja kohati oleks paremate valikute korral saanud rohkem teid kasutada. Rajal püüdsin kinni šveitslase Reto Eggeri ja soomlase Tuomas Heikkilä, Egger liikus metsa all minust paremini, aga teedel olin mõlemast kiirem. Egger jäi meist maha ühe halvema teevalikuga, Heikkilä püsis lõpuni kannul, aga vedama ei läinud ta kordagi."

Eestlastest oli paremuselt teine Timo Sild, kelle saagiks jäi seekord 31. koht (+12.43). Tema valikud keerulistel teevalikuetappidel ei olnud parimate killast ja jooksukiirus ei olnud noorema koondisekaaslasega samast klassist.

"Paar päeva tagasi oli kergelt külma saanu tunne, aga märkimisväärseid sümptomeid ei olnud ja lootsin, et tunne oli petlik," sõnas Sild. "Tänane allajäämus parimatele räägib pigem sellest, et keha ei ole sellest puhtalt pääsenud. Justkui jooksen ja pingutan korralikult, aga kell näitab, et konkurendid on märksa paremad."

EM-debütant Ossi Rasmus Priks kaotas võitjale 25.09 ja sai 55. koha. Alles 21-aastasele noormehele oli juba A-finaali pääsemine tiitlivõistlusel suur õnnestumine, võimalus võrrelda A-finaalis ennast kogu maailma paremikuga läheb kõrge kullaprooviga kogemusena tulevaste võitude väetiseks.

Naiste A-finaali ükski eestlanna ei jõudnud. Järjekordse EM-kulla võitis multitalent, rootslanna Tove Alexandersson, kelle võiduaeg 14,1-kilomeetrisel rajal oli 1:29.40. Hõbeda pälvis šveitslanna Simona Aebersold (+0.49) ja pronksi rootslanna Sanna Fast (+4.25).

Kui A-finaalides jooksid 60 paremat meest ja naist, siis pisut lühemate radadega B-finaalides startis paremuselt järgmine ešelon, kelle hulgas kuus eestlast. B-finalistide kohad ja kaotused võitjale: 13. Marianne Haug (+20.39), 22. Maria Eller (+28.08), 23. Margret Zimmermann (+28.40), 25. Sigrid Ruul (+30.09), 35. Kristo Heinmann (+24.45), 46. Kenny Kivikas (+32.28).

Toimetaja: Siim Boikov

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